MINISTAR UDOVIČIĆ SA PREDSTAVNICIMA MLADIH: Oni su ponos naše sadašnjosti, snaga i pokretački motiv svega za našu budućnost!

„Dijalog sa mladima je ključan za dalje razvijanje i produbljivanje poverenja i stvaranje partnerskog odnosa. Lično se zalažem za uspostavljanje kontinuiranog dijaloga kako bismo razmenjivali ideje i mišljenja i pronalazili zajednička rešenja za sve aktuelne potrebe mladih. Naš zajednički cilj je da budemo puna podrška generacijama mladih i to i na ličnom, i na društvenom i na profesionalnom planu u državi koja im za to stvara najbolje uslove. Ministarstvo omladine i sporta je otvoreno za sve konstruktivne predloge da se pored i sada već konstituisanih mehanizama podrške i odličnih rezultata u ovoj oblasti obezbede i novi, pa je zato izuzetno važno da mladi kroz udruženja iniciraju i predlažu još više projekata koji imaju konkretan rezultat. Svi imamo isti cilj i kao tim tu smo da pomeramo granice i da stignemo do što većeg broja mladih, koji su ponos naše sadašnjosti i snaga i pokretački motiv svega za našu budućnost”, izjavio je tom prilikom ministar Udovičić.

Ministarstvo omladine i sporta prepoznaje značaj konstruktivnog dijaloga sa mladima i podržava sve projekte i inicijative koje doprinose stvaranju još boljih uslova u svim sferama od značaja za mlade. Upravo iz tog razloga, teme sastanka bile su i konsultacije o izmenama Zakona o mladima i reviziji Nacionalne strategije za mlade.

Ministarstvo omladine i sporta

Kurir