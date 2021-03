METEOROLOG TODOROVIĆ OTKRIVA DA LI ĆE BITI SNEGA U MARTU: U subotu nagli pad temperature za 10 stepeni, evo šta nas čeka u aprilu

Meteorolog Nedeljko Todorović naveo je danas da je u subotu moguć i kratkotrajni sneg na planinama, ali i nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije.

"Do petka posle podne očekuje nas toplo vreme sa temperaturom do 20 stepeni. U subotu pad temperature od sedam do deset stepeni sa naoblačenjem i kišom. U planinskim predelima i malo snega, a zbog zahlađenja u subotu ujutru kratkotrajni sneg moguć je ponegde i u nižim predelima, pre svega zapadne i jugozapadne Srbije", navodi Todorović.

Objašnjava da je ta promena vremena karakteristična za proleće - da po nekom ritmu mogu uslediti smene toplih i hladnih perioda.

"Zahlađenje koje nam sledi tokom vikenda doneće temperature koje su primerene tim prosečnim vrednostima, u subotu, malo i niže između pet i devet stepeni, a sedmog i osmog one bi bile tu negde oko deset stepeni što je negde oko prosečnih vrednosti. Imaćemo i jutarnjih mrazeva", navodi meteorolog.

Ipak, kako kaže, ulazimo u proleće i neće biti ledenih dana.

"Toplije vreme nas svakako očekuje tokom marta meseca. Povremeno nas ne treba iznenaditi zahlađenja, sa kratkotrajnim kišama, što je uobičajeno za ovaj deo godine kada nam stiže proleće. Prva polovina marta bila bi suva sa manjom količinom padavina nego inače. Ne mogu da tvrdim za kasnije za drugu polovinu marta, ali, pošto je i februar bio prilično suv, najverovatnije da će krajem marta i u aprilu biti više oblačnih i kišovitih dana", objašnjava Todorović.

Kako je meteorolog pojasnio, svakog meseca se dešavaju temperaturne oscilacije, na koje treba da naviknemo, kao primer naveo je to da će u jednom periodu ovog meseca temperatura dostizati 19 podeok, a jedan vikend čak samo od sedam do deset stepeni maksimum.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir