DAN ŽENA: Dame u muškim poslovima su marljivije, požrtvovanije i za nijansu posvećenije

Ana Ilić i Olivera Lugić su žene u muškim profesijama, gase požar i regulišu saobraćaj, a povodom Dana žena u razgovoru za Kurir otkrivaju kako je raditi posao u kom preovladavaju muškarci.

- Želja mi je bila da budem vatrogasac i, srećom, ispunila mi se. Volim svoj posao i ništa mi nije teško. Svoj poziv smatram pre svega humanim, jer ne postoji ništa lepše od saznanja da ste nekom spasli život, a kolege s kojima radim su mi kao druga porodica - kaže Ana Ilić, vatrogasac-spasilac iz Vatrogasno-spasilačke brigade Niš, koja zajedno s kolegama gasi požare i spasava živote.

foto: Privatna Arhiva

Žene u timu

Priseća se i slučaja kada se, kako kaže, pokazalo naročito dobro imati ženu u timu. - Imali smo situaciju da je starija žena zaboravila da isključi šporet i otišla u kupatilo. Nakon nekog vremena stan je bio ispunjen dimom, a ona se tuširala. Ispostavilo se da je najbolje da ja kao žensko uđem unutra, ogrnem je i izvučem napolje. Kolega mi je pomogao da je iznesemo iz stana - kaže Ana i ističe da svoje kolege vidi kao braću i prijatelje. - Nisam za to da smo mi u svemu jednake, zna se ko je jači pol, ali sam za to da se dopunjujemo. U našem poslu je najbitniji timski rad. Moje kolege imaju poštovanja prema meni kao ženi i na terenu svako radi svoj deo posla. Trudim se da radim sve što oni rade, a posle posla se družimo. Tu su i šale, a kada smo već kod njih, zovu me „buraz“ - iskrena je Ana i dodaje da na intervencijama ima šlem, tako da u suštini malo ko i zna da je žensko.

Žena ima i u saobraćajnoj policiji, a među njima je i Olivera Lugić, pomoćnik komandira Saobraćajne policijske ispostave zapad. - Moj život je lep i uspešan ukoliko kao žena u policiji uspem da opravdam ukazano poverenje, da budem pozitivna spona između građana i institucije. Naš glavni zadatak je da budemo u službi građana i njihovo poverenje nam je veoma važno. Oni su nam zapravo jedno od glavnih merila i pokazatelja da li dobro radimo svoj posao - kaže Olivera, koja je u policiji 24 godine.

foto: Privatna Arhiva

Ona trenutno radi u kancelariji, ali je mnogo godina provela na ulici. - Odnos građana i kolega prema nama ženama je uglavnom dobar. U velikoj meri zavisi kako se svako od nas ophodi prema drugima. Ako se prema nekome ophodite s poštovanjem i uvažavanjem, istom merom je uzvraćeno. Naravno da su kolege od nas žena jače, ali opet, s druge strane, mislim da su koleginice marljivije, požrtvovanije, konkretnije i za nijansu posvećenije.

Intervencije za 8.mart

Kada je reč o intervencijama koleginica prema vozačima muške populacije, pogotovu na Dan žena, 8. mart, ona kaže da se vozači zaustavljaju sa osmehom i pokušavaju da ih impresioniraju čestitkom, i to pre nego što im ukažu na prekršaj ili zatraže dokumenta na uvid.

foto: Privatna Arhiva

Zapalio se automobil Policajke ugasile požar Olivera navodi jedan od primera kad su se koleginice policajke maksimalno potrudile da ugase zapaljeno vozilo: - Koleginice iz SPI sever Nataša Tomović i Nataša Avramović naišle su na automobil u plamenu. Zaustavile su druge vozače tražeći protivpožarni aparat. Zanimljivo je da je malo ko od muškaraca stao da pomogne. Isto bi to uradile i kolege, ali smatram da je njihov postupak bio za svaku pohvalu. Bitno je da građani znaju da će dobiti našu pomoć, čak i u situacijama kada je ne traže od nas.

Kurir / Jelena Rafailović

Foto: Privatna arhiva

Kurir