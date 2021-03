ŠKRBIĆ PIJAN VIKAO NA KOMUNALNU MILICIJU: Znate li vi ko sam ja?! KOMŠIJE OTKRILE SVE

Proslavljeni rukometaš Dragan Škrbić (52), nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, priveden je i zadržan na trežnjenju nakon što je juče ujutro oko jedan sat komunalna policija prekinula rođendansku žurku njegove sestre.

Kako Kurir saznaje, nakon što su im pozvonili na vrata, on se veoma bahato poneo prema njima. Pijan je vikao na komunalne policajce: „Znate li vi ko sam ja?“ Bezočno ih je vređao. Nije želeo da prekine žurku na kojoj je bila muzika uživo sa klavijaturistom i zvučnicima. Komunalni milicajci su bili primorani da kao podršku pozovu patrolu policije. Ali Škrbić se nije libio ni da na njih nasrne verbalno. Odbijao je da im da ličnu kartu radi identifikacije.

- Orila se cela zgrada od njegove vike kada su došli komunalci. Bilo je užasno to slušati u gluvo doba noći. Ne mogu da kažem nema ko se nije probudio, jer niko u stvari nije ni mogao da zaspi koliko je prethodno treštala muzika i odjekivala njihova pesma. Ne znam ko ga je od komšija prijavio, ali je Škrbić zaista preterao. Nisu stanovi za ovakva veselja, a posebno ne u vreme korone, kada toliko ljudi oboleva i kada svakog dana od tog virusa umre dvadesetak osoba. Takvo ponašanje, pogotovo da viče na policiju, zaista je nedopustivo za čoveka koji je čak bio i najbolji rukometaš na svetu! Sportisti treba da služe za primer, a ne ovako. Žalosno! - rekao nam je jedan od stanara kog smo juče zatekli ispred ulaza u zgradu u Karlovačkoj ulici.

O Draganu Škrbiću rođen 29. 9. 1968. godine u Kuli

karijeru započeo u Crvenki

od 1988. do 1993. Igrao za Crvenu zvezdu

u narednim godinama igrao je za Atletiko, Barselonu i Celje

u dresu Jugoslavije odigrao je na 215 utakmica

sa reprezentacijom je osvojio zlato na Mediteranskim igrama u Atini 1991, bronzu na EP u Španiji 1996. i bronzu na SP u Egiptu 1999. i Francuskoj 2001.

Međunarodna rukometna federacija izabrala ga je 2000. za najboljeg igrača

On nam je objasnio da u stvari u tom stanu niko i ne živi:

- To je stan njegove sestre i zeta i oni samo ponekad dođu da ga provetre. Nisu do sada pravili nikakve probleme. Eto, sve do ove žurke.

Kako nam je saopštio izvor upoznat sa slučajem, bivšem sportisti, njegovoj sestri i zetu je nakon što se situacija smirila urađen alko-test i zadržani su na trežnjenju u policijskoj stanici.

Dragan Škrbić je juče kasno izdao saopštenje u kojem tvrdi da nikakve organizovane žurke nije bilo i da nije vređao policajce, već naprotiv - da je njega uvredio jedan od njih.

Kurir.rs/A. Kocić/S. Marković

Kurir