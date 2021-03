PROF. DR ŽARKO RANKOVIĆ: Nigde u svetu nije zabeležen slučaj da je neko ko se vakcinisao umro od korone!

Na desetine i desetine miliona ljudi je vakcinisano svuda u svetu, i to različitim tipovima vakcina, i do sada među njima nije zabeležen nijedan smrtni slučaj od koronavirusa, kaže za Kurir infektolog prof. dr Žarko Ranković.

Naime, u Srbiji, kako kažu, lekari i zdravstveni radnici, imamo sve veći broj onih koji su se zarazili koronavirusom iako su primili čak i drugu dozu vakcine. Međutim, prof. Ranković ističe da je osnovan razlog to što su bili izloženi virusu pre nego što je organizam razvio imunitet.

- Vakcine kod različitih ljudi stvaraju imunitet u različitom vremenskom intervalu. Najbrži stvara Fajzerova vakcina koja već dve nedelje nakon prve doze daje jedan solidan imunitet. Najsporiji imunitet stvara se kod kineske vakcine koja posle prve doze ne daje neki značajan imunitet, već se zaštita dobija dve nedelje, pa čak i 30 dana nakon druge doze - kaže naš sagovornik. On ističe da nijedna vakcina protiv koronavirusa ne štiti 100 odsto od zaražavanja, ali da će većinu zaštiti od najtežih oblika bolesti.

- Činjenica je da se osobe koje su vakcinisane daleko manje zaražavaju, a i oni koji se zaraze nemaju tešku kliničku sliku i u principu ne zahtevaju bolnički tretman. Na desetine miliona ljudi je do sada vakcinisano u SAD, Velikoj Britaniji, Izraelu... i nigde u svetu nije zabeleženo da je neko imao tešku kliničku sliku ili da je došlo do smrtnog ishoda - kaže on i dodaje da određen procenat ljudi neće razviti dovoljnu količinu antitela, ali da to ne znači automatski da nemaju određeni imunitet.

- Nisam siguran da bi oni trebalo primiti treću dozu. To mora biti stvar ozbiljnih naučnih istraživanja. Najbitnije je u ovom trenutku odgovoriti da li ove vakcine deluju na britanski soj koji je kod nas trenutno dominantan.

