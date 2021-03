TATA JE KAZAO BRAVO: Janko, Mitar i Aleksandar pravi su heroji! Spasli komšiju iz požara, mislili samo o NJEGOVOM ŽIVOTU

Braća blizanci Janko i Mitar Tanasijević (13) i njihov drug Aleksandar Jovanović (17) spasili su starijeg komšiju iz požara koji je izbio u njegovom stanu na četvrtom spratu zgrade u Kragujevcu.

Požar na poslednjem spratu zgrade u Ulici Vladimira Rolovića u Kragujevcu izbio je u četvrtak posle podne pod za sada nerazjašnjem okolnostima. Vatrena stihija razbuktala se po čitavom stanu, a stariji muškarac koji živi u njemu sa porodicom, izašao je na terasu kako bi pobegao od vatre i gustog dima. To su videli dečaci u zgradi sa druge strane ulice i bez mnogo razmišljanja krenuli su u svoju akciju spasavanja.

foto: pozar

Braća blizanci Janko i Mitar Tanasijević našli su se ispred zgrade sa svojim drugom Aleksandrom Jovanovićem (17) i u samo nekoliko minuta smislili su plan kako da pomognu čoveku koji je sa terase dozivao pomoć.

- Bio sam kod kuće sa sestrom i psom kada sam video vatrogasce kako staju ispred zgrade prekoputa. Tada sam video da gori sprat i čoveka na terasi. Izašao sam odmah napolje. Tamo su već bili moj brat i drug Aleksandar. Aleksandar je rekao: "Hajde da pomognemo", na šta sam mu odgovorio: "Hajde" - započinje priču jedan od mladih heroja Janko Tanasijević.

Kako kaže, oni su čuli komšiju kako doziva u pomoć, a delovao im je dezorijentisano. On i Aleksandar utrčali su u zgradu pored dok su njegovom bratu Mitru rekli da stoji ispred ulaza i pazi da niko ne ulazi unutra jer je ugašena struja i plaše da se ima dima i u njoj.

- Mi smo se popeli na zadnji sprat i tu smo naišli na jednu ženu koja nije htela da nas pusti na krovnu terasu. Međutim, mi smo uspeli da odemo tamo. Došli smo do terase stana koji je goreo i tu smo videli čoveka koji nije mogao da hoda. Mi smo mu pričali: "Hajde, hajde", govorili mu da preskoči ogradu, molili ga, međutim on je prvo hteo, pa nije i to je tako trajalo. Bilo je mnogo dima. To me je jedino plašilo. Rekao sam drugu da preskoči ogradu i da ga gura da pređe na našu stranu, a da ću ga ja uhvatiti. To je i uradio - priča ovaj dečak heroj i dodaje da terasa ima ogradu oko metar i po, ali i da je razmak između terasa skoro metar.

foto: pozar

- Nama je kroz glavu samo prolazilo da spasimo život tom čoveku. Kada je prešao na drugu terasu videli smo da mu je kosa izgorela. Teško se kretao. Tada je Mitar ušao u zgradu da nam pomogne da ga spustimo dole. U zgradi tada nije bilo struje, pa je brat uključio lampu na telefonu da bismo sišli - kaže ovaj dečak, dok njegov brat Mitar dodaje da je Aleksandar preskočio ogradu i pogurao čoveka da pređe na drugu terasu, dok je njegov brat blizanac uhvatio za ruke i noge kako bi mu pomogao.

- Nismo se uplašili uopšte. Mi smo dosta puta išli na tu terasu kada smo se igrali. Bilo nam je važno da se čovek ne uguši od dima, jer kada smo mu pomogli jedva je hodao. Morali smo da ga pridržavamo - kaže Mitar.

foto: pozar

Vatrogasci su u zgradu pored ušli tek pošto su oni završili akciju spasavanja. Kada su videli herojski čin ovih tinejdžera svi su ih pohvalili i fotografisali. Prišla im je i žena za koju nisu mogli da kažu da li je supruga muškarca kojeg su spasili ili ćerka, a koja im se zahvalila na svemu. Dečaci kažu da ni na trenutak nisu pomislili da se izlažu opasnosti i da njima može nešto da se dogodi.

- Mama me je pitala jesam li normalan kada je videla šta sam uradio, a tata je kazao: "Bravo" - dodaje Janko.

U gašenju požara u Kragujevcu, kako saznajemo, učetvovalo je 13 vatrogasaca spasilaca. Čovek čiji stan je goreo nije zadobio veće povrede, već se samo nagutao dimom. Hitna pomoć ga je odvezla u Univerzitetski klinički centar. Tužilaštvo je naložilo istragu kako bi se ispitao uzrok ove nesreće.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir