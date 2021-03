Zašto kažeš „Javi kada stigneš“, a misliš „Volim te“

Srećan put i javi se kad stigneš!

Hvala, hoću (neću)

Nema veze koliko dugo, dobro i daleko vozite, čim sednete u kola uvek postoji briga o bezbednom stizanju tamo gde ste se uputili. Molbe da se javite kada stignete počinju sa položenim vozačkim i ne prestaju, pa, nikada. Iako nekada zvuči iritantno, rečenica „Javi kada stigneš“ pokazuje da neko misli na nas i da nam želi dobro.

I dok većina puteva koje prelazimo ne zahteva brigu (a ni to dosadno javljanje) utešno je znati da onda kada se desi da nam zaista treba pomoć, tu pomoć možemo i pozvati – gde god da se nalazili.

Upravo ovu mogućnost daje nam korišćenje mts mreže, koja je ponovo mreža broj 1 u Srbiji po Ratelovom merenju. Šta to zapravo znači za korisnike? Znači da je mreža najbolja na tržištu i to po najvažnijim parametrima - brzina, dostupnost i rasprostranjenost. A to opet znači da uvek možete računati na svoju mrežu kao na saveznika bilo da se nalazite u ruralnim područjima, nepristupačnim predelima, na auto ili nekom drugom putu širom zemlje.

Kvar na autu ili pogrešno skretanje koje vas je odvelo na put koji ni GPS ne prepoznaje dovoljno je stresno samo po sebi i prva pomisao nam je - treba da se javim onima koji brinu i da pozovem pomoć. Upravo tada, vaš mobilni operater nalazi se na najvažnijem testu i više nije važno što je prosečno vreme uspostave veze manje od jedne sekunde ili što je uspešnost sesije pri preuzimanju velikog fajla 99.96 odsto važno je samo da možete da obavite poziv i koristite internet. E baš to mts omogućava. Mreža koja ima 99.5 odsto uspešno realizovanih poziva u malim gradovima, 98.11 odsto uspešno realizovanih sesija pri učitavanju stranica na 10.000 km puteva u Srbiji može sa pravom da kaže da će biti uz vas, koliko god daleko otišli.

Mnogo je lakše uživati u avanturi kada znate da vam neko čuva leđa, zar ne?

