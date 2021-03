NOVE PROGNOZE PROFESORA KOČOVIĆA ZA KURIR! Uskoro možemo da spadnemo na 1.300 novozaraženih dnevno, OVAJ DATUM JE KLJUČAN! (FOTO)

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović do sada je mesecima na osnovu matematičkih formula dao mnoštvo prognoza koja se tiču korona virusa.

Prema njegovoj poslednjoj proceni, u grafikonu koji je objavio procenjen datum za pad ovog trećeg talasa, tačnije njegovog dela, je tek 15. maja, i to sa ovom tendencijom pada.

Profesor Kočović je za Kurir pojasnio kako je do tih proračuna došao.

- Ovaj deo trećeg talasa namerno sam naslovio kao pod-talas 2. On je krenuo 24. januara i to sa 1.317 zaraženih osoba dnevno. Procenjeni kraj talasa, prema mojim proračunima, trebalo bi da bude 15. maj. To ne znači da tada više neće biti obolelih, već da ćemo se vratiti na brojku od 24. januara - rekao je on.

Dodao je i da današnji presek može mnogo toga da nam pokaže.

- Ukoliko danas budemo imali manje od 5.100 zaraženih, onda će to biti pad od pet odsto. Mi padamo šest dana uzastopno, ali se to ne može videti jer je jedan dan brojka manja, jedan dan veća. Sve u svemu, gleda se prosek, i to u odnosu na isti period pre 14 dana - objasnio je profesor Kočović uz zaključak da su mere Kriznog štaba svakako dale rezultate.

(Kurir.rs / Suzana Trajković)

