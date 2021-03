POZNATI METEOROLOG NAJAVIO NOVI TEMPERATURNI ŠOK: U petak do 24 stepena, a onda sledi drastičan pad temperature SPREMITE KIŠOBRANE

U danima pred nama vreme će biti promenljivo, a temperature prolećne. Biće prilike za uživanje u lepom vremenu, ali biće nam potrebni i kišobrani.

To je najavio meteorolog Đorđe Đurić koji je na napisao da će u petak biti do 24 stepeni, a potom će uslediti i pljuskovi sa grmljavinom. Za vikend nas oćekuje svežije vreme za čak 10 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

- U Srbiji u sredu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa sunčanim intervalima, dok se na jugu i jugozapadu očekuje slaba kiša. Krajem dana i tokom večeri smanjenje oblačnosti, pa se u toku noći očekuje uglavnom vedro. Minimalna temperatura od 0 na jugoistoku do 8 stepeni na severu i zapadu Srbije i u Beogradu, maksimalna dnevna od 15 do 19, u Beogradu do 18 stepeni - napisao je Đurić.

Pretežno sunčano ili umereno oblačno i relativno toplo vreme očekuje nas u četvrtak.

- Maksimalna temperatura biće od 18 do 22 stepena, u Beogradu do 20. U petak veoma toplo. Pre podne biće suvo, a sredinom dana u zapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuju se pljuskovi sa grmljavinom - najavio je Đurić.

Maksimalna temperatura od 20 do 24, u Beogradu do 23.

Za vikend svežije

- Za vikend umereno do pretežno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u nedelju na severu očekuje uglavnom suvo. Maksimalna temperatura u subotu od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 17, a u nedelju od 10 do 15, u Beogradu do 13 stepeni - naveo je Đurić.

Ipak, kišovito i hladnije vreme se neće zadržati te se već od ponedeljka očekuju više temperature.

