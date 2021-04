SVAĐA U STUDIJU KOD JOVANE JOKSIMOVIĆ! Voditeljka i Vesić smirivali besnu Milu Alečković: Govorila kako maska izaziva pneumoniju

U jutarnjem programu televizije K1 danas se odigrala žestoka svađa između poznate antivakcinašice Mile Alečković, kliničkog psihologa i profesorke, i Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda. Voditeljka Jovana Joksimović je uzalud pokušavala da obuzda pomahnitalu gošću koja je vikala u studiju ponavljajući opasne antivakcinaške parole.

Čak i u bizarnom okruženju takozvanih "avaksa", Mila Alečković je specijalan slučaj jer promoviše ubedljivo najluđe teorije zavere. I danas je sebe u emisiji opisala kao "kanal do svetske nauke"?! Vesić joj je poručio da je "sramota za lekare" i da "govori gluposti", dok mu je Alečković rekla da je "šarlatan" i da "nisu na istom nivou".

Deo burnog razgovora, koji možete pratiti u snimku na početku teksta, zvučao je ovako:

foto: Printscreen/K1

Alečković: Meni je žao ljudi koji umiru, ali umiru i od drugih virusa. Mortalitet je isti! Meni je žao, ali zbog čega mučite sve zdrave ljude da nose maske...

Jovana Joksimović ju je zatim pitala da li ona sama nosi masku, a Mila Alečković je nastavila u svom stilu.

Alečković: Taman posla! Ne pada mi napamet! Masku ne nosim jer izaziva pneumoniju. Ako nosite masku...

Jovana Joksimović je ponovo pokušala da zaustavi gošću u iznošenju lažnih tvrdnji pitanjem da li ona poštuje bilo koje mere.

Alečković: Ove mere ne! Lečim ljude koji se boje! Objašnjavam da može da se leči protokolom! (Navodi spisak lekova, od kojih mnogi dokazano ne deluju protiv korona virusa.) Ovaj virus se onesposobljava za pet dana ako uzimate te lekove! Nikakva vakcina vam ne treba!

Vesić: Vi ste sad stručnjak i za lekove?!

foto: Printscreen/K1

Alečković: Ja poštujem protokol svetske medicine... Mere su besmislene!

Jovana Joksimović je pokušala da smiri gošću, čiji je pritisak, međutim, stalno rastao, kao i jačina urlanja i optužbe na račun "ulizica" i "farmakomafije".

Kada se Mila Alečković konačno sabrala, Jovana Joksimović je pokušala da ukaže na ono što lekari poručuju već mesecima unazad - da je opasno pozivati ljude da se ne vakcinišu. Na tu opasku se Mila Alečković ponovo detonirala.

Alečković: Ja ih ne pozivam da se ne vakcinišu, nego da razmišljaju! Ako nauka kaže da ovo nije vakcina, ja samo kažem: "Ljudi, razmišljajte!". Ništa više! Čitajte na stranim jezicima!

"Žalosno je da širite dezinformacije"

Vesić je u emisiji prizano da antivakcinaši glasni, a da će Beograd dati stimulacije, koliko može, za one ljude koji su se vakcinisali.

- Na to imamo pravo, to ćemo uraditi. Italija je donela da vakcinacija bude obavezna za zdravstvene radnike, a čuli smo i da je kod nas to predlog. Da li će se to prihvatiti, ne znam. Ja nisam neko ko o tome odlučuje i neću da se mešam. Žalosno je da širite dezinformacije. Imamo na stotine hiljade umrlih, lekari se bore, svi se bore. I to pričaju ljudi koji su primili neku vakcinu u životu. I sramota je da postoji lekar koji poziva da se ljudi zaraze - poručio je Vesić.

"Kon je zaslužio da ide u zatvor"

U jednom delu emisije, Alečković je napala omiljenu metu antivakcinaša, dr Predraga Kona, epidemiologa i člana Kriznog štaba, za koga je rekla da je "zaslužio da ide u zatvor".

Alekčković: Od 9. septembra kreće suđenje za kovid kriminalce. Ekskluzivno to otkrivam! Svi koji šire neistine biće tuženi! Vlast u Srbiji laže! Korona je opasna kao teži grip! Mila nije bitna, ja sam samo kanal do svetske nauke! Niste vi ništa kivi, vi samo ne razumete! A ne znate ni šta ne razumete!

