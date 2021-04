OVE GODINE IMAMO 1.000 MANJE DIJAGNOSTIKOVANIH PACIJENATA OD RAKA PLUĆA ZBOG KORONE, LJUDI SE PLAŠE: Oni su prioritet za vakcinu

Prva online tribina "Sa njim nema distance" održana je danas na YouTube kanalu Forum pacijenata Srbije i Udruženja za borbu protiv raka pluća, kao i na sajtu Kurira.

Na tribini su govorili prof. Violeta Vučinić direktorka klinike za pulmologiju KCS, prof. Miloš Marković, imunolog KCS, dr Goran Stojanović, načelnik dnevne bolnice Insittuta za plućne bolesti Vojvodine, Olja Ćorović, Udruženje za borbu protiv raka pluća "Punim Plućima" i pacijent Vlada Komadina pacijent koji 3 god živi sa rakom pluća uz pomoć savremenih terapija

Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić, direktorka Klinike za pulmologiju KCS rekla je najpre da je ta ustanova vodeća za lečenje raka pluća u Srbiji sa više od 4.000 pacijenata. Ipak, zbog pandemije korona virusa smo u poslednjih godinu dana za četvrtinu manje dijagnostikovali karcinoma pluća nego prethodnih godina, što svakako nije dobro. Pored fokusa zdravstvenog sistema na lečenju korona virusa, manjem broju novodijagnostikovanih sigurno doprinosi i strah pacijenata da se ne zaraze. Važno je napomenuti da za onkološke pacijente nema listi čekanja, već da oni uglavnom dolaze zbog straha od korona virusa. Iz tog razloga, mi smo zajedno sa Udruženjem za borbu protiv raka pluća „Punim Plućima“ krajem 2020. osnovali nacionalno savetovalište „Poziv Podrške“ za pacijente obolele od raka i članove njihovih porodica pri našoj Klinici. Na taj način postali smo dostupni pacijentima, a ovakav “online” centar ima nemerljivu vrednost smanjujući rizik od zaražavanja. Sa druge strane pacijenti su u mogućnosti da se konsultuju sa medicinskim osobljem - rekla je ona.

foto: Promo

Pacijenti sa malignim bolestima su pod povećanim rizikom da razviju težu kliiničku sliku, komplikacije pa i smrtni ishod ako se inficiraju SARS-CoV-2 virusom. Stoga, takvi pacijenti su među najvećim prioritetima za dobijanje vakcine, rekao je na online tribini prof. dr Miloš Marković iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, na šta je prof. dr Violeta Mihailović Vučinić dodala da se vakcina ne može primiti u fazi primanja citostatika.

foto: Printscreen

Prof. dr Violeta Mihailović Vučinić na to je dodala da je važno vakcinisati i medicinske radnike koji rade sa hematološkim pacijentima, da ih slučajno ne bi ugrozili i zarazili.

foto: Promo

Ovaj virus će kružiti među nama sporadično, biće tu poput gripa. Kako kažu ljudi "kovid ne gine pre ili kasnije", zbog čega i preporučujemo vakcinu. Stoga se i preporučuje vakcinacija hematoloških pacijenata jer su hematološki pacijenti najugroženiji - rekao je između ostalog prof. dr Miloš Marković.

Olja Ćorović, predstavnica Udruženja za borbu protiv raka pluća „Punim plućima“ kaže da je iz tog razloga udruženje pokrenulo kampanju “Sa njim nema distance”.

- Na ovaj način simbolično želimo da ukažemo da se od raka ne možemo distancirati, ali i da ohrabrimo građane da se pri pojavi prvih simptoma jave lekaru, jer je vreme reagovanja izuzetno važno. Ukoliko se otkrije na vreme sa rakom pluća se danas može živeti. Primer toga je pacijent, ujedno i član našeg udruženja Vlada Komadina, koji već tri god kvalitetno živi sa rakom pluća uz pomoć imunoterpaije. Međutim, iako je glavni problem dostupnosti savremenih terapija rešen, sada je potrebno skratiti vreme od pojave simptoma karcinoma pluća do dobijanja savremenih lekova, pogotovu sada u vreme pandemije - napominje Ćorović.

foto: Printscreen

Vladan Komadina se već tri godine uspešno bori sa karcinomom pluća. Da ima rak, saznao je sasvim slučajno. Sve je počelo 24. aprila 2018. godine kada je imao manji epi napad. Tada je izgubio moć govora, zbog čega je odveden na VMA - počeo je on, i dodao da je skener tamo pokazao da ima metastaze na mozgu.

- Posle odlaska na neurohirurgiju, tražen je uzrok bolesti i brohoskopija je pokazala da imam karcinom pluća. Bio sam na gama nožu, promena na mozgu je uklonjena. Nakon što je određen podtip, određena je imunoterapija, na kojoj sam i danas. Tumor se smanjio i sada se osećam dobro - rekao je on.

- Kada sa dobio dijagnozu, upitao sam se "šta sada"? Dijagnoza je obrisala to što sam lekar, i odjednom sam postao samo pacijent, koji zna više o bolesti - rekao je on i dodao da je bio presrećan kada je saznao da je imuno terapija adekvatna za njegovo stanje. Nedostajalo mi je informacija o ishrani, jeo sam smutije od živog povrća, nisam uzimao voće i šećer, a onda sam došao do toga da moj stomak to više ne može da podnese. Zato je korisan broj telefona za pacijente koji tamo mogu dobiti adekvatne savete.

foto: Printscreen

- Nisam se vakcinisao, jer doktorka Samardžić koja vodi moj slučaj nije to rekla, ali svakako slušam šta ljudi govore, šta kolege lekari govore, i čitam svakodnevno o vakcinaciji pacijenata koji su na imunoterapijama zbog karcinoma - rekao je takođe Komadina.

O situaciji u Vojvodini, gde su takođe smanjeni kapaciteti kako dijagnostike, tako i lečenje onkoloških pacijenata, govorio je Goran Stojanović, onkolog i načelnik Dnevne bolnice Instituta za plućne bolesti Vojvodine.

- Klinika za plućnu onkologiju Instituta za plućne bolesti Vojvodine stavljena je u kovid sistem, zbog čega je sada Klinika izmeštena u Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Kapaciteti za prijem onkoloških pacijenata su nam smanjeni sa 88 na 35 kreveta. Redukovan je i broj pregleda u ambulanti, odnosno rada sa pacijentima koji dolaze na kontrole. Kada je u pitanju bronhološka dijagnostika, trudimo se da je obavljamo svakog dana, pa tako obavimo do 6 brohnoskopija dnevno. Zbog ove epidemiološke situacije sada nam pacijenti dolaze u odmaklom stadijumu bolesti, kada u nekim situacijama ne mogu biti ni operisani – ističe dr Goran Stojanović, onkolog i načelnik Dnevne bolnice Instituta za plućne bolesti Vojvodine, dodajući da se nadaju da će već od jeseni ponovo krenuti sa skriningom raka pluća, koji se sprovodio samo tri meseca, pa je prekinut zbog korona virusa - rekao je on.

On je takođe istakao još jednom problem pacijenata koji u tu ustanovu dolaze u već poodmaklim stadijumima bolesti, kada više nema ni opcija lečenja.

foto: Printscreen

Podsećanja radi, osobe koje imaju neko maligno oboljenje svakako su u povećanom riziku od korona infekcije, a pogotovu oni koji imaju karcinom pluća, najčešći i najsmrtonosniji malignitet kako u svetu, tako i u našoj zemlji. Srbija zauzima neslavno drugo mesto u Evropi po smrtnosti od karcinoma pluća, dok broj obolelih raste svake godine. Od karcinoma pluća godišnje u Srbiji oboli više od 6.000, a umre 4.600 osoba. U proseku, kod 16 osoba dnevno se dijagnostikuje ova vrsta raka, dok na žalost svakodnevno 13 naših građana izgubi bitku sa ovom teškom bolešću.

E sad, podatak koji dodatno zabrinjava je da je u Srbiji tokom 2020. godine, broj novodijagnostikovanih pacijenata od karcinoma pluća bio manji za 25 odsto u odnosu na 2019. godinu. To znači da više od 1.000 ljudi nije dijagnostikovano zbog pandemije. Gde su ti ljudi? Na žalost ne možemo reći da je rak pluća nestao, već da se, zbog otežane dijagnostike, ograničenog pristupa zdr.ustanovama, ali i straha ljudi da idu kod lekara, broj novootkrivenih slučajeva smanjio. Zbog toga prema rečima lekara, sada pacijenti dolaze u vrlo teškim i poodmaklim stanjima, kada su šanse za izlečenje vrlo male i pored novih terapija koje finansira država. I zato je Udruženje za borbu protiv raka pluća pokrenula kampanju “Sa njim nema distance” kako bi ohrabrilo građane da ne zanemaruju simptome i idu kod lekara.

Krajem prošle godine Udruženje za borbu protiv raka pluća „Punim Plućima“ , je zajedno sa klinikom za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, osnovalo nacionalno savetovalište „Poziv Podrške“ za pacijente obolele od raka i članove njihovih porodica. Nacionalno savetovalište se nalazi u prostorijama Klinike za pulmologiju KCS, a u njegovom radu učestvuju lekari i sestre. Cilj savetovališta je da bolje informiše pacijente i pomogne da njihov put, od pojave prvih simptoma, preko brze i tačne dijagnostike, do primanja odgovarajuće terapije i lečenja, bude što kraći i jednostavniji. Pacijenti su u mogućnosti da razgovaraju sa lekarima svakog utorka i četvrtka od 14 do 17 sati. Obezbeđen je fiksni broj 011/3629 – 270, kao i mobilni broj 065/3629-270. Takođe, sva pitanja i nedoumice, pacijenti ili članovi porodica, mogu poslati i na Viber 065/3629-270/Poziv podrške, kao i na mail: pozivpodrške@punimplucima.rs.

foto: Promo

Nacionalno savetovalište se pokazalo kao neophodno, naročito tokom pandemije jer je korona virus, svuda u svetu, pa i kod nas poremetila rad zdravstvenih ustanova.

Kurir.rs / Suzana Trajković