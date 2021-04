U CRVENOJ ZONI BOLNICE U NOVOM PAZARU: Kad antivakseri zaglave na kiseoniku, svi obećavaju da će biti promoteri vakcinacije

Više ih je od 150, nijedan ne može da diše bez kiseonika, biju životne bitke i gotovo niko od njih nije vakcinisan. Crvena zona Opšte bolnice u Novom Pazaru puna je naroda koji u vakcinu ne veruje. Kao i sam grad - od 120.000 duša, svega je 8.700 pelcovanih. I ne pomaže to što je minulog leta korona pomorila Pazar. Od cepiva beže ko od nečastivog.

Svinjski želatin

Na „crvenom“ parkingu bolnice juče podosta automobila, dve kovid ambulante rade punom parom. Tu je i sanitet iz Raške, na nosilima, preko reda, uvode starca.

- Majku sam doveo. Niko se ne vakciniše, pa što bismo mi. Da li je tu svinjski želatin, pojma nemam, al’ mi ko i svi - veli nam jedan Pazarac pred ambulantom, dok drugi vuče za rukav dr Meha Mahmutovića, direktora bolnice, koji nam je domaćin.

foto: Ana Paunković

- Žena mi 15 dana imala prehladu, pa sad ima upalu pluća. Samo da je smeste, da ne umre - viče.

„Prehladu“ ili „grip“ ovde mnogi imaju. Koronu slabo da pomenu, pred foto-aparat niko neće. Ulazimo u crvenu zonu bolnice - skafanderi, puna oprema i gumene čizme! Što je sigurno - sigurno!

- Rudarske čizme za rudarski posao - doktor Asim Leković će, pneumofiziolog, koji je tu od prvog dana.

Mehanička ventilacija

Na zidu kraj ulaznih vrata pacijenti ispisivali poruke i muke „I dalje korona :(„, „Opet iz početka sve“, „Hvala, bebo“... U sobama borba za dah pod maskama. On ima 56 godina.

foto: Ana Paunković

- Pa imao sam prehladu. I tako prehlada, pa temperatura, pa neće da spadne, i evo me ovde. Pa ne znam da li je korona. A vakcinu nisam primio. Pa eto, šta ti znam. To je bila smo prehlada - priča polako jer ne izgleda baš dobro.

Krevet preko puta - malo bolja situacija. Deka od 74.

- Gde si, doktore? Mnogo sam bolje - priča nasmejan.

- Da se vakcinišeš, je si li čuo - dr Mahmutović će.

Soba pored - grip!

- Steže me grip, ima desetina dana. Pa popusti malo, reko prođe. Al’ ono opet - muškarac će od oko 50 godina.

A na pitanje što se nije vakcinisao - pa te oću, te neću, te sad ću. Tako veli i čovek od 66 godina u respiratornom. Izvukao se, spremaju ga da ga spuste na odeljenje. A da li će te sreće biti sedam ostalih pacijenata teško je pitanje. Svi na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, još uspevaju da ih drže a da ih ne intubiraju. Dr Mahmutović svakog pacijenta u crvenoj zoni zna. Svakome ime, odakle je, kako ide bolest. Starija žena da diše ne može, al’ traži da ide na odeljenje. Još ima žustrine u glasu, a saturacija spade na 55. Okolo tuga - maske preko celog lica, ruke otečene, modre od uboda, mašine zuje...

foto: Ana Paunković

- Trenutno imamo 152 pacijenta s kovidom, što je ipak ohrabrujući broj, jer smo ih pre sedam dana imali 198. Ali zabrinjava što su svi srednje teške i teške kliničke slike, što je pogoršanje rapidno i svi su na kiseoničkoj terapiji. Pacijenata je sa svih strana, a ima prilično i turista s Kopaonika. Najgore od svega je što ljudi neće da se vakcinišu. Vakcinisano je tek nešto više od 8.700 ljudi, što je porazno. I to nije samo priča da vakcine sadrže svinjski želatin zabranjen muslimanima, već najviše budalaštine o čipovanju, 5G mreži, trovanju iz vazduha, kao i u celoj Srbiji - kaže dr Mahmutović i dodaje: - Kad dođu ovde i vide kakve su muke, kako može i da se umre, promene ploču - pričaju da će biti promoteri vakcinacije. Ako ljudi žele dobro sebi i svojoj porodici, moraju ozbiljno da se posvete vakcinaciji. Najviše me vređa što moramo nekoga da ubeđujemo da se vakciniše, a imamo četiri vrste cepiva i više nego dovoljno doza. Svaki dan me zove po 50 do 100 ljudi iz Bosne, Crne Gore, Makedonije, mole da se vakcinišu kod nas. A mi treba da ubeđujemo ljude da ovo nije teorija zavere. Svi moraju da pomognu da se iz ovoga izađe. Ne mogu jedni uzbrdo, a drugi da vuku za noge.

Dr Leković ovde važi za dobrog muslimana, a koliko je posvećen veri govori i to da za svaki ramazanski post uzima odmor.

- Nema u vakcinama ništa protiv korone što bi se kosilo s religijom. Nema svinjskog želatina i nema ništa sumnjivo što bi bilo protivno islamskim propisima. Molim ljude da se vakcinišu i da shvate da korona i ubija - veli dr Leković.

foto: Ana Paunković

Mere na snazi

Opraštamo se od bolnice, doktora, sestara... Kiša lije celog dana, a u ovom zbijenom gradu ljudi prolaze užurbano. U orijentalnim uličicama punim džamija, kafedžinica, radnji, dobrih mantija i ćevapa, gužva je. Mere na snazi, svako s vrata uzima omiljene đakonije.

- Ma odmah sam se vakcinisao. Šta ima da razmišljam. I ništa mi ne fali. Moj babo ode da se vakciniše, zavrnu rukav i pobeže. Sve moje radnice su nevakcinisane. Ja da ih bijem ne mogu, al’ ovo nigde nema. Ljudima sve džabe daš i opet im ne valja - priča Pazarac.

Kroz Prvomajsku svira kolona automobila, a naš kafedžija će: - Svadba. Neko se veseli, a iznad u bolnici se umire. Ljude ti ovde više zanima da im kafana ne bude zatvorena nego da li će da sahranjuju...

foto: Ana Paunković

Vakcinacija Turci disciplinovani U sportskoj sali Medicinske škole otvoren je vakcinalni punkt za sve koji bi da se pelcuju, a nisu se prijavili. Al’ slaba vajda. Dr Vesna Đoković nam kaže da je od 13. marta, kad je punkt otvoren, vakcinisano svega 1.500 ljudi. U sali je desetina ljudi, uglavnom radnika iz Turske, angažovani su na izgradnji puta. Doveo ih je Šukri Hajdarpašić, menadžer, koji veli da su svesni da je dobro da se vakcinišu jer ih je zajedno smešteno 100-150. Tu je i Ajdin Koroglu iz Istanbula, rukovalac betonskom pumpom: - Zadovoljan sam što sam se vakcinisao. To je najbolje za moje zdravlje, a s verom problema nemam.

foto: Ana Paunković

Saglasni Vakcina ne goni na greh Da vakcine protiv korone ne sadrže svinjski želatin i da nijedna musliman neće izneveriti svoju veru pelcovanjem, neki dan je govorio i predstavnik SZO u Srbiji Marjan Ivanuša, koji je potegao u Pazar da narod u to uveri. I muftija sandžački Senad Halitović u telefonskom razgovoru za Kurir veli da su vakcine bezbedne. - S verske strane nema apsolutno nikakve smetnje da se primi vakcina - ističe muftija Halitović. Isto poručuje i muftija Melvud Dudić, predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji: - Muslimani treba da budu ubeđeni da u sastojcima vakcine ne postoji ono što je zabranjeno po propisima islama i što smo čuli i od predstavnika SZO baš ovde u Novom Pazaru. Oni su nas uverili da vakcine koje se daju nisu greh. I moramo da učinimo sve da spasemo svaki ljudski život - kaže nam muftija Dudić i tvrdi da je drugi problem što je „ogromno nepoverenje ljudi u rukovodstvo zdravstvenog sistema u Novom Pazaru, koje je zakazalo posebno u junu i julu lane“.

Jelena S. Spasić