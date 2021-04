REKAO SAM JOJ DA MOG SINA DRŽI ZA RUKU: Otac preživeo agoniju kad je shvatio mu je dete iz vrtića greškom pokupio neko drugi

U privatnom vrtiću "Liliput" u Novom Sadu vaspitačice su greškom mališana od četiri godine predale baki čiji je unuk već odavno bio kući.

Starija žena nažalost, bez naočara koje je zaboravila, nije ni primetila da je pokupila pogrešno dete, pa kad je Marko Cindrić u četvrtak 25. marta došao po svog sina Vukašina, ubrzo je shvatio da ga u vrtiću nema. Strah i panika kroz koju je tada prošao, kaže da će se sećati do kraja života.

- Kao i svaki dan oko šest sati idem po Vukašina u vrtić. Kada sam taj dan došao, vaspitačice su mi rekle da dete nije tu. Bile su nasmejane nisu ni slutile šta se dogodilo. Pitam, ko ga je pokupio, kažu "neka starija žena". Kako starija žena kad ja uvek dolazim po njega?! Onda su mi rekle da je to bila mamina mama. Tek tad mi ništa nije bilo jasno, jer sa ženinom majkom nismo u kontaktu i zvučalo mi je nemoguće da je ona došla i pokupila dete, a još da mi to niko ne javi - počinje priču Cindrić.

foto: Kurir/S.S.

Kako dodaje, nazvao je odmah ženu da pita o čemu se radi i da li je njena majka otišla po Vukašina u vrtić. Supruga je na to pitanje bila zbunjena isto kao i on i odgovorila mu da je to prosto nemoguće. U tom momentu počeo je da plače. Kada mu je supruga rekla da joj se majka nije javila, kaže "prekinuo mu se film". Vaspitačice su pomenule da je baka rekla kako će ići sa detetom u prodavnicu koja je u blizini vrtića. Sjurio se do trgovine.

- Nisam gledao da li ima auta, mogao je neko da me pokupi na putu. Bio sam toliko napet da nisam mogao da uđem u prodavnicu, da ne bih napravio scenu. Kružio sam oko izloga i gledao ko je unutra. U jednom momentu vidim ide starija žena, oko sedamdeset godina i vodi mog sina. Pala mi je Fruška gora sa srca. Ulazim u prodavnicu i tu baku prvi put u životu srećem. U tom momentu na telefonskoj liniji je bila i moja supruga, dao sam joj baku na telefon misleći da je možda poznaje. Shvatili smo ubrzo da se ne poznajemo. Starija žena je bila zbunjena, rekla je da je došla po svog unuka i kad mu je izgovorila ime, rekao sam joj da dete koje drži za ruku se zove Vukašin i da je moj sin. Ona mi je odgovorila "jao izvinite" - nastavlja priču otac.

Dodaje da ženi nije hteo više ništa da kaže, niti da burno reaguje, shvatio je da je u celoj priči najmanje kriva, pokupio je dete i vratio se u vrtić. Kako je posle saznao njegov sin je ostao sam u vrtiću, kada je baka došla pitala je da li je njen unuk poslednji, vaspitačice su rekle da jeste i dale joj pogrešno dete. No bakinog unuka otac je još ranije odveo kući. Kako ova žena živi pored vrtića, tek nekoliko kuća, dobro je poznata vaspitačima i naizgled ništa nije bilo sumnjivo.

- Ona nije spomenula ni ime unuka, samo je pitala da li je poslednji, neverovatno da su ga dale samo tako. Bio sam u policiji, prijavio sam slučaj, na kraju sam završio u bolnici gde sam dobio lekove za smirenje. Vlasnica vrtića me zvala tek posle dva dana da se izvini. Čuo sam se i sa roditeljima drugog deteta i njima je ljudima neugodno. Moj sin na sreću nije shvatio da se dešava nešto čudno, mislio je da ide možda da se igra kod drugara - izjavio je Cindrić koji namerava da tuži vrtić.

Iz policije nezvanično kažu da je slučaj prijavljen, da se propusti nadležnih utvrđuju te da su obavestili školsku upravu i inspekciju o svemu.

Mirjana Matić vlasnica ovog vrtića, kaže da odgovornost svoje ustanove ne umanjuje, ali da nikakve drame nije bilo.

- Prvo da napomenem da sam svesna odgovornosti jer ovaj vrtić godinama besprekorno radi. Vaspitač koji je pogrešio u predaji deteta više nije zaposlen kod nas. Moram ipak napomenuti da je ta baka dobro poznata svima, živi nekoliko kuća od vrtića i dete koje joj je greškom predato nju poznaje, tako da nije imalo traume, što je najbitnije, rado je krenuo sa njom. Svi sada nose maske, žurimo u kontaktima sa ljudima zbog virusa i eto to se desilo. Baka još nije imala naočare i nije ništa primetila. Ali sve je razrešeno brzo, u maksimalno 10 minuta, vaspitač je ocu pomogao da pronađe dete koje je bilo u prodavnici pored i nije bilo nikakve drame - kazala je Matić.

