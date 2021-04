OPASNI ANTIVAKCINAŠKI STAVOVI SAŠE RADULOVIĆA: Kad ELEKTROINŽENJER ubeđuje narod da KORONA NIJE JAČA OD PREHLADE

Antivakcinaški pokret u Srbiji već godinama uzima maha, a po pravilu ga predvode ljudi koji sa imunizacijom i virusima nemaju ama baš nikave veze, te svojim stavovima ne samo da narod dovode u zabludu već i ugrožavaju zdravlje i živote ljudi!

Toj "ekipi znalaca" priključio se i političar Saša Radulović, lider pokreta Dosta je bilo. Iako je po struci elektroinženjer, to mu nije smetalo da narodu drži predavanja o infektologiji i epidemiologiji, ali i da ljude ubeđuje da ne prime cepivo protiv korone, i to u situaciji kada, uprkos ogromnim naporima lekara i države da nabavi dovoljno vakcina za sve, u Srbiji od ove pošasti imamo skoro 5.500 mrtvih od početka pandemije.

- Reakcija na koronavirus je preterana sa ogromnim posledicama ne samo po budžet već po sve nas. O deci kojima uništavamo detinjstvo paničnim strahom od virusa čija je smrtnost na nivou smrtnosti od ostalih preko 100 različitih virusa sezonskih prehlada i gripa, da i ne govorim - jedan je u nizu komentara Radulovića kojima je umanjivao opasnosti od virusa i time potrebe za vakcinom, govoreći da je to "otprilike isto kao i ostali virusi prehlade i gripa", što je inače više puta osporeno od početka pandemije.

Svoje antivakcinaške stavove Radulović najčešće širi na Tviteru, ali i u pojedinim medijima, gde piše i govori da "postoje roditelji čija su deca stradala nakon uzimanja vakcina" iako nikada do sada naučno nije dokazana povezanost vakcina sa pojavom, recimo, autizma kod dece. Tvrdio je čak i da su "vakcine državna tajna", iako se prostom pretragom na internetu može otkriti svaki sastojak svakog cepiva na svetu.

- U Srbiji se vakcine ne kontrolišu, kvalitet vakcina se ne kontroliše. I da uopšte ne ulazimo u dalja pitanja o vakcinama, prvi korak bi morao da bude kontrola. Da bi ljudi to još malo dalje razumeli, imate dosta roditelja u Srbiji, ja sam razgovarao sa nekima od njih, čija su deca stradala nakon uzimanja vakcina. Sad, da li postoji definitivan dokaz da je to od vakcina ili ne, hajde da ostavimo po strani, dete tih roditelja je stradalo, onda valjda možete da razumete kako se ti roditelji osećaju i da traže odgovore. I kad su krenuli da traže odgovore od države i pitali: "A dobro, koji je sastav tih vakcina koje je moje dete dobilo?", znate šta je država kazala? "To je državna tajna." Pa šta biste vi da se to vama desilo, kako biste reagovali na to? Da se krije sadržaj? Vi pokušavate da otkrijete šta se desilo. Pa onda pitate: "Da li neko kontroliše te vakcine?" i dobijete odgovor: "Pa više niko ne kontroliše otkako su s Torlakom napravili to što su napravili, više nikakve kontrole nema - izjavio je jednom prilikom Radulović, iako svaki lek uvezen u Srbiju, a kamoli vakcine, prolaze najstrožu moguću kontrolu Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), koja i prema zvaničnim svetskim podacima spada u jednu od najstrožih i najboljih agencija za kontrolu kvaliteta u celoj Evropi. Takođe, Institut za virusologiju i serume Torlak nikada u svojoj istoriji nije ni bio zadužen da kontroliše kvalitet cepiva!

DJB u teoriji zavere Gejtsova vakcina upitnog kvaliteta Pokret Dosta je bilo oglasio se prošlog maja i zvanično na temu vakcinacije. - I dalje uvozimo vakcine koje imaju živu, druge zemlje dobijaju kvalitetnije, a nama šta ostane. To je došlo zbog najavljene Bil Gejtsove vakcine vrlo upitnog kvaliteta. Mi u DJB nismo antivacinaši, ali ono za šta se zalažemo jeste kontrola kvaliteta vakcina i kontrola farmaceutske industrije. Ljudi žele da budu sigurni u kvalitet vakcine koje treba da daju svojoj deci - rekla je zamenica predsednika DJB Branka Stamenković.

(Kurir.rs)