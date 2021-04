SRPSKA SVETINJA NA UDARU: Visoki Dečani svrstani na listu najugroženijih lokaliteta u Evropi

BRISEL - Manastir Srpske pravoslavne crkve na KiM Visoki Dečani svrstan je na listu sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi za 2021. godinu, objavila je danas pan-evropska federacija za očuvanje kulturnog nasleđa Evropa Nostra.

Lista sedam najugroženijih lokaliteta objavljena je putem video konferencije, a kako je izjavio izvršni potpredsednik Evropa Nostre Gaj Klaus cilj liste je da alarmira zbog zbog ozbiljnih pretnji sa kojima se suočavaju te lokacije.

Osim Visokih Dečana na listi su se našle i austrijska Ahenze železnica stara 133 godina, istorijsko groblje Mirogoj u Hrvatskoj, pet grčkih ostrva na jugu Egejskog mora, renesansni vrt Djusti u Veroni, zgrada centralne pošte u Skoplju i crkva u steni san Huan u kantabriji u Španiji.

"Od izvanrednog srednjevekovnog manastira do izuzetnog renesansnog vrta, od industrijskih i modernih građevina do kultnih pejzaža, ova mesta su važno svedocenje naše zajedničke prošlosti, sećanja i identiteta", rekao je on.

foto: Beta

Evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Marija Gabrijel izjavila je povodom objavljivanja liste da je kulturno nasleđe Evrope "naša prošlost, sadašnjost i budućnost".

"Ono zaslužuje našu najveću pažnju i zaštitu. Kroz sedam najugroženijih programa stavljamo u centar pažnje evropsko nasleđe, podižući svest i otvarajući put za održivu budućnost odabranih lokacija", rekla je ona.

Listu od sedam najugroženijih lokaliteta za 2021. godinu sačinio je Odbor Evropa Nostre od 12 predloga koji su ušli u uži izbor od strane međunarodnih stručnjaka, a izbor je izvršen na osnovu izuzetnog značaja nasleđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i na osnovu procene opasnosti sa kojom su suočene.

Izabranih sedam lokacija ispunjavaju uslove za grant Evropske investicione banke (EIB) do 10.000 evra koje će im EIB dodeliti kao bi im pomogla u sprovođenju dogovorenih aktivnosti koje će doprineti spašavanju ugrožene lokacije.

Timovi sastavljeni od stručnjaka iz Evropa Nostre, Instituta EIB-a i predlagača lokaliteta za listu prikupiće informacije o svakom slučaju i sastati se sa ključnim akterima, kako bi identifikovali ključne probleme i obezbedili široku pomoć za očuvanje ovih lokaliteta.

(Kurir.rs/Tanjug)