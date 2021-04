IMUNIZACIJA GRAĐANA U OPŠTINI SURDULICA: Danas vakcine primaju stari i nepokretni stanovnici Vlasine

važno vakcinaciju sprovesti do kraja

Kabinet ministra zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština u saradnji sa opštinom Surdulica i Zdravstvenim centrom Surdulica nastavlja najvažniju borbu današnjice, borbu za zdravlje svih građana Srbije.

foto: Kabinet za razvoj nedovoljno razvijenih opština

Danas vakcine primaju stari i nepokretni stanovnici Vlasine.

Ministar Tončev, koji uvek s ponosom ističe svoje poreklo naglasio je svoje zadovoljstvo zbog vakcinacije na Vlasini.

foto: Kabinet za razvoj nedovoljno razvijenih opština

"Lepo je biti deo tima Vlade Srbije koja se zajedno sa predsednikom Vučićem pokazala kao najsposobnija i najodgovornija i kada je zdravlje svih građana u pitanju. Zadovoljstvo je i kada su vaši dugogodišnji saradnici, predsednica opštine Surdulica, dr Aleksandra Popović i direktor Zdravstvenog centra Dragan Kitanović uvek spremni za saradnju i akciju za opšte dobro. Imati dovoljno vakcina je neverovatan uspeh, ali je izuzetno važno i da se vakcinacija sprovede do kraja. Da vakcina stigne do svakog sela i svakog čoveka. Danas sam jako zadovoljan što vakcinu primaju moji najstariji i nepokretni zemljaci sa Vlasine. Opština Surdulica je do sada vakcinisala 43 posto svojih građana i verujem da vrlo brzo možemo imati kolektivni imunitet. Siguran sam da Srbija iz ove borbe sa pandemijom izlazi kao prva u regionu, kao pobednica".

(Kurir.rs)