PRESEK PO GRADOVIMA: Korona brojke i dalje padaju, u Beogradu još 715 novozaraženih, slede Novi Sad i Niš

Od 2.732 novozaražena, koliko je prema poslednjim podacima registrovano u Srbiji, u Beogradu je potvrđeno još 715 slučajeva korona virusa.

Trocifrene brojke imaju još Novi Sad (169) i Niš gde je još 126 novozaraženih.

U ostalim mestima broj novih slučajeva korona virusa je dvocifren.

Kragujevac 85

Kraljevo 72

Leskovac 65

Valjevo 57

Subotica 55

Smederevo i Pančevo po 51

U Srbiji su u prethodna 24 sata na korona virus testirano 10.898 građana od kojih je 2.732 novozaražena, što je i najmanji broj potvrđenih slučajeva još od 21. februara.

Preminuo je 35 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 266 obolelih.

Inače, od sutra sledi novo ublažavanje mera u sklopu kojih se otvaraju tržni centri, a njihovo radno vreme biće do 22 sata. To je potvrdio danas i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je istakao da je nužno da se svi posetioci tržnih centara striktno pridržavaju svih propisanih protivepidemijskih mera.

- To znači da je neophodno nositi maske, to znači da će voditi računa oni koji su zaduženi za to u svakoj radnji, odnosno da će oni voditi računa o broju ljudi u svakom objektu ponaosob, kao i da će obezbeđenje tržnih centara upozoravati sve oni koji se ne budu pridržavali propisanih mera i opominjati ih da nose maske - naveo je Vesić.

Biće otvorene sve prodavnice koje posluju u sklopu tržnih centara, ali neće biti otvoreni ugostiteljski objekti unutar takvih centara, izuzev onih koji imaju bašte na otvorenom.

(Kurir.rs)