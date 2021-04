STROGO POVERLJIVO IZ ARHIVE SFRJ: Kako je i zašto Jugoslavija kupila lovac MiG-29, a ne francuski miraž-2000!

Ovde valja spomenuti da je Belorusija krajem februara 2019. godine na zvaničnoj ceremoniji donirala četiri lovca MiG-29 (sovjetska varijanta 9.13), posle čega je započeo njihov generalni remont, a kasnije i modernizacija. Sva četiri aviona biće modernizovana na verziju SM, kao i ostalih 10 lovaca MiG-29 koji se nalaze u sastavu RV i PVO Vojske Srbije.

Sa ovom isporukum broj operativnih lovaca popeo se na 12, a dolsakom preostala dva ukupan broj aviona tipa MiG-29 biće 14 što će biti skoro priblino broju lovava pred NATO agresiju 1999.

Tako će RV i PVO imati 11 jednoseda varijanti 9.12 i 9.13 kao i tri dvoseda varijante 9.51.

foto: Kurir/Andrej Mlakar

Ova ispruka medijski je veoma odjeknula kako u Srbiji, tako i u regionu. Ovom prilikom podsetićemo se kako se nekadašnja SFRJ odlučila za nabavku ovog ruskog lovca i tako postala prva država van Sovjetskog Saveza i Varšavskog pakta koja je dobila lovac MiG-29.

Ova tema 2017. godine opisana je detaljno u knjizi “MiG-29 Naša priča” autora Danka Borojevića, Dragog Ivića i Željka Ubovića, koji su na detaljan i studiozan način obradili ulazak lovca MiG -29 u naše naoružanje i izneli veoma zanimljive i nepoznate detalja.

U knjizi zapaženo poglavlje ima priča opitnog pilota i penzionisanog generala Branka Bilbije, koji je prvi leteo MiG-29 i koji je opisao kako je ovaj lovac uveden u naše naoružanje. General Bilbija u knjizi navodi da je odluka o nabavci lovca nove generacije donesena početkom 1985 godine. Tad je on po prvi put obavešten da treba da se ide u neku od zemalja Varšavskog pakta za procenu aviona za potrebu RV i PVO.

“ Razlog za odlazak na procenu nekog aviona bio je u tome što je dobrom delu naših aviona Mig -21 isticao tehnički resurs. Trebalo je nabaviti novi lovački avion koji će nadomestiti nedostatak vazduhoplova u period do uvođenja u operativnu upotrebu novog aviona (NA) što se očekivalo 1995”, kaže general Bilbija u knjizi Mig 29 Naša priča.

Bilbija dodaje da se ubrzo saznalo da treba da se leti na MiG -29, kako bi se procenile njegove taktičko tehničke karakteristike i da li odgovara našim potrebama.

foto: Kurir/Andrej Mlakar

“Niko tada u našoj zemlji nije znao ništa o tom avionu, nismo znači čak ni kako izgleda. MiG-21 je bio avion druge generacije, a MiG-29 četvrte što dovoljno govori o tehnološkom skoku, za koji se i jugoslovenksa vojna industrija pripremala, kaže on u knjizi.

Jugoslovenska delegacija upućena je u Sovjetski Savez decembra 1985. godine.

“Sutradan po dolasku u Moskvu zaputili smo se na vojni aerodrom Kubinka.. Došli smo u jedan hangar, gde su nam priredili izložbu nekoliko vrsta aviona sa naoružanjem. Svi modeli su mi bili poznati osim jednog. Odmah sam zaključio da je to MiG -29. Neverovatan izgled aviona, potpuno nova konfiguracija.. Sa vrlo čudnim položajem usisnika, oblikom krila....” kaže general Bilbija u knjizi.

On navodi dalje u svojoj priči da je avion odlikovao radarski sistem nove generacije, koji je bio na nivou francuskog Miraža 2000 i američkog F -16, koji su bili aktuelni u NATO snagama. On naglašava da se posebno izdvajao optički sistem za nišanjenje, koji je omogućavao u sprezi sa nišanskim sistemom na kacigi pilota da se IC raketa lansira ka meti iako nije avion usmeren u tom pravcu.

“Naši oficiri su tad prvi put videli i rakete vazduh-vazduh rakete K -77 dometa 70 koje rade po sistemu lanisraj i zaboravi. One imaju mogućnost kombinovanog vođenja od infracrvenog, radarskog autonomnog...” Inače malo je poznato da je Jugoslovenska delegacija bila jedina kojoj su tada Sovjeti pokazali novu raketu iz koje će daljim razvojem nastati R -77. Inače Sovjeti ovu raketu nisu bili prikazali čak ni svojim najvernijim saveznicima.

foto: Kurir/Andrej Mlakar

Posle obavljenog leta sledila je analiza i mišljenje opitnog pilota. General Bilbija je tad rekao da po svim karakteristikama koje je uspeo da sagleda tokom leta to avion koji JNA baš treba.

Izveštaj tada potpukovnika Bilbije je prihvaćen i na osnovu njega i ostalih članova ekipe, državni vrh je polovinom 1986. Doneo odluku o nabavci aviona MiG -29. Ukupno je nabavljeno 14 jednoseda i dva dvoseda. Cena je bila 15,9 miliona dolara za “ čist” avion bez naoružanja.

“Podsećam da je tada cena “ čistog” F-16 ili Miraž -2000 bila preko 30 miliona dolara. U svim izveštajima iz tog perioda, a radio da sam ih za sve inostrane avione na kojima sam letio, Mig -29 imao je iste ili bolje karakteristike u odnosu na konkurente, a bio je jeftiniji. Tako je stigla prva eskadrila migova, a plan je bio da sve dok ne stigne naš NA bude kupljena još jedna. To bi omogućilo potpunu kontrolu i zaštitu vazdušnog prostora uz ostalel ovce koje smo imali do dolaska NA”, kaže general Bilbija u knjizi MiG -29 Naša priča.

foto: Kurir/Andrej Mlakar

Zašto smo izabrali MiG -29

General Bilbija je u svom ustupljenom tekstu pod istim naslovom naveo da je Jugoslavija tražeći lovački avion koji će nadomestiti prazninu između MiG -21 i NA ispitivala F -16, Miraž -2000, MiG -29 i nesupeli F -20.

"Profesionalno sam kao opitni pilot, obavio svoj posao i predložio, bez obzira na nečiju volju, ljubav i zavisnost da to bude MiG-29. PRIHVAĆENO JE. Po performansama koje sam teorijski u praksi izneo MiG -29 u to vreme je bio nadmoćan u odnosu na konkurente. Posedovao je u to vreme optoelektronski sistem za gađanje ciljeva u vazduhu, koje je Zapad prekopirao i uveo tek nakon 10 godina. Mig -29 koštao je najmanje ( čist-bez naoružanja) duplo manje. U dobrom delu rezervni delovi za MiG -21 odgovaraju i u održavanju MiG -29.

Kurir.rs/A.Mlakar

NAPOMENA: U izradi rada korištena je knjiga "MiG-29 Naša priča" autora: Danko Borojević, Dragi Ivić i Željko Ubović