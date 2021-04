DOMAĆICE U NEVERICI UOČI USKRSA: Kesa lukovine u samoposluzi po ovoj ceni, kažu za te pare može da se kupi 4 kilograma luka (FOTO)

BEOGRAD - Praznici su po pravilu prilika koju trgovci i proizvođači iskoriste za bolju prodaju i zaradu.

Dosetljivost i maštovitost obično budu nagrađeni, pa su u slučaju predstojećeg Uskrsa, rafovi već puni najraznovrsnijih proizvoda za farbanje jaja. Pošto je poslednjih godina retro u modi, cene se stare vrednosti i povratak prirodi - domaćice ponovo radije uskršnja jaja boje lukovinom, poput naših baka nekada, nego veštačkim farbama, pišu Novosti. Neobično je, međutim, kako kažu naši čitaoci, kada kesica od 30 grama ljuske od luka košta kao četiri kilograma luka!

Dok je nekada bilo prirodno da se sa luka oljušti "ogrtač" koji jajima daje prepoznatljivu nijansu, pojedini proizvođači su verovatno shvatili da moderne domaćice, koje vole starinsko i prirodno, ne žele da se prljaju i muče, pa su im ponudili pakovanu lukovinu. Ali, sudeći po komentarima kupaca, po vrlo visokoj ceni. Pakovanje ljuske od luka, od 30 grama, firme "Floriva", u trgovinama košta oko 165 dinara. U istim tim radnjama, kilogram crnog luka, sve sa lukovinom, košta 40 dinara.

- Oduvek smo, osim bojama, uskršnja jaja farbali i lukovinom, a poslednjih godina i kurkumom i spanaćem za koje smo čuli da daju lepe prirodne boje - kaže Ivana iz Beograda.

- Kada sam videla koliko košta pakovanje lukovine, iznervirala sam se, jer mi je to delovalo kao da proizvođači smatraju da većina nas ne zna ni šta je luk, ni lukovina.

Međutim, iz jednog od preduzeća nadomak Ivanjice, međutim, kažu da proces pripreme i proizvodnje ove prirodne "boje" nije nimalo lak, niti jeftin, a da nisu imali ni najmanju nameru da obmanjuju kupce. Uz to, dodaju da je cena njihovog proizvoda s prevozom oko 110 dinara, a da je sve ostalo trgovačka marža.

- Sirovu lukovinu nabavljamo od nekoliko poljoprivrednih proizvođača iz Vojvodine koji imaju posebne mašine za prebiranje luka i od kojih se može izabrati pristojna količina upotrebljive lukovine - kaže Zoran Radovanović iz tog preduzeća

- Nije lako pronaći kvalitetnu lukovinu, jer se tokom manipulacije u mašinama i na njivi najveći deo te kore luka uništi. Sirova lukovina sadrži velike, srednje i male ljuske luka, sasušen koren i peteljke i dosta zemlje kao i sitnog i oštećenog luka u toku sakupljanja, prebiranja i pakovanja. Plaćamo lukovinu proizvođačima zavisno od kvaliteta koji nam isporučuju, po dogovoru.

Za 30 grama lukovine, za jednu kesu dovoljnu za farbanje 50 jaja, potrebno je doterati oko 260 grama sirove lukovine - kaže Radovanović.

- Sve ostalo je otpad koji se mora pravilno odložiti odnosno kompostirati. Isporuku maloprodajnim lancima u Srbiji radimo po jedinstvenoj ceni od 92, plus 18,4 dinara PDV - ukupno 110,04 dinara za sve kupce. Prosečna udaljenost od nas do kupaca je oko 220 kilometara, što iziskuje dodatne troškove transporta. Uz to, sve količine koje se ne prodaju prihvatimo nazad kao povraćaj. Snosimo kompletan rizik ukoliko se roba ne proda, pa se i to mora ukalkulisati u cenu.

Kako Radovanović kaže, na cenu naročito utiču upravo troškovi prevoza. Od proizvođača preuzimaju sirovu lukovinu u džambo vrećama koje su kabaste i prevoze ih kamionom do Ivanjice, što je u oba pravca oko 560 kilometara.

- Nije problem platiti već pronaći pravu i upotrebljivu lukovinu u dovoljnoj količini, što zavisi i od toga kakva je bila godina - objašnjava sagovornik.

- Po dolasku u našu firmu lukovina se prvo proseje preko sita da se odvoji od oštećenog luka, sitne lukovine, prašine i zemlje. Nakon toga se pakuje u manje plastične vreće i iznosi na radni sto gde se izruči i rasporedi po celom stolu. Zatim radnici prebiraju ručno, odnosno uzimaju pojedinačno svaku lisku koja odgovara standardu za bojenje lukovine i odvajaju ih u posebne vreće. Posao je izuzetno prašnjav, radi se kada je toplo da lukovina ne bi povukla vlagu. Posle svega toga, sledi ručno merenje i pakovanje.

