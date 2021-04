UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Nije bilo razrešenja tužioca u SLUČAJU SIMONOVIĆ

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) nalazi da medijski natpisi u kojima se navodi da je izborni član Državnog veća tužilaca Predrag Milovanović razrešen ličnom odlukom Zagorke Dolovac dovode deo javnosti u zabludu da je isti na bilo koji način sankcionisan ili da se na taj način opstruira postupak protiv Dragoljuba Simonovića.

Podsetimo, Milovanović je kao zamenik Drugog osnovnog tužioca postupao u predmetu protiv Simonovića koji je osuđen na četiri godine i tri meseca zatvora zbog podstrekavanja na paljenje kuće novinara Milana Jovanovića.

foto: Udruženje sudija i tužilaca Srbije

- Prema Zakonu o Državnom veću tužilaca, izborni član Veća može biti samo oslobođen vršenja funkcije zamenika javnog tužioca za vreme obavljanja funkcije u Veću i to odlukom samog Državnog veća tužilaca, a ne diskrecionom odlukog bilo kog člana, pa ni predsednika ovog tela, Zagorke Dolovac. Budući da Državno veće tužilaca forimira više stalnih i povremenih radnih tela, u čijem su sastavu i izborni članovi Veća, te radne grupe za praćenje pravosudnih zakona i programa obuke, prirodno je da se određeni broj izbornih članova Veća osolobodi vršenja funkcije, radi normalnog funkcionisanja Veća - saopštio je UST i navelo da je to uobičajena praksa od osnivanja i da su i u ranijim sazivima Veća zamenici javnih tužilaca bili oslobođeni vršenja funkcije, a da to nije dovođeno u vezu sa bilo kakvim uticajem Zagorke Dolovac na predmete u kojima su isti postupali.

- UST zahteva da Poverenik za samostalnost Branko Stamenković hitno reaguje povodom medijskih natpisa kojim se insinuira da predsednik Državnog veća tužilaca Zagorka Dolovac diskrecionom odlukom razrešava Predraga Milovanovića i tako posredno utiče na postupke koje isti vodi. UST takođe nalazi da je svojevrsno unižavanje svih postupajućih tužilaca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu tvrdnja da samo Predrag Milovanović može sa uspehom da vodi predmetni postupak - saopštilo je UST.

(Krurir.rs/UST / foto Vladimir Šporčić, Marina Lopičić)