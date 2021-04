NEIZVESNO: Meso poskupljuje? Građani strahuju da će morati da izdvoje više novca za praznike

Pandemija koronavirusa uticala je na to da cena mesa opadne, jer je ponuda veća od potražnje. To bi moglo da se stabilizuje intervencijom države ili plasmanom robe izvan Srbije, ali veći izvoz u ovom trenutku nije realna opcija zbog mnogih faktora na globalnom nivou.

I u celoj toj priči građani, koliko god da se raduju predstojećim praznicima, strahuju da bi moglo doći do naglog poskupljenja mesa jer su Vaskrs, 1. maj, Ðurđevdan i ramazanski Bajram (sve u prvim danima maja) prilika da proizvođači stoke i trgovci uvećaju svoju zaradu. S druge strane, stručnjaci su podeljeni u mišljenjima koji je najrealniji scenario. Dok su jedni izričiti da ne postoji opravdanje za tako nešto, drugi već potvrđuju skok cene žive vage, recimo za svinjetinu...

- Nikome nije u cilju da posluje s gubicima, pa samim tim, ukoliko skoči nabavna cena mesa, skače i cena u trgovinama. Ukoliko to bude praksa u svim trgovinama, znači da je nabavna cena mesa skuplja, ali ako je to slučaj samo u određenim trgovinama, onda je to do toga što su odlučili da profitiraju od praznika. Lično mislim da će u tom slučaju mnogo bolje proći one trgovine koje zadrže trenutnu cenu, jer će samim tim mnogo više ljudi kupovati kod njih - kaže za Kurir ekonomista Aleksandar Stefanović.

Ministarstvo poljoprivrede je usled trenutnih poremećaja i u cilju smanjenja viškova svinjskog mesa na tržištu formiralo radnu grupu koja je pokrenula proceduru za otkup 15.000 tovljenika od odgajivača koji imaju ugovornu obavezu s Republičkom direkcijom za robne rezerve, a meso će biti prerađeno u mesne konzerve - mesni narezak i paštete.

- Kada je reč o svinjskom mesu, ne vidim razlog da trgovci podižu cene iako je nabavna cena mesa sa 120 dinara po kilogramu skočila na 165 dinara, jer su do sada kupovali meso po 100 do 120 dinara po kilogramu, kilogram buta prodavali po 500 dinara, a ostale kategorije po 200-300 dinara po kilogramu, što nije u redu prema potrošačima - rekao je za Kurir Zoran Erić, predsednik Asocijacije stočara Srema i Mačve.

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović kaže pak da nema nikakvog osnova za skora poskupljenja.

- Zakon ponude i potražnje mora da se poštuje, smatram da su to spekulacije i da nema nikakvog osnova da meso poskupi za praznike. Ugostiteljski objekti ne rade, svadbe se ne prave niti neke druge proslave i nikakvo poskupljenje ne može da nadomesti gubitke zbog smanjene potražnje - naglasio je Papović za Kurir.

Sanja Marković