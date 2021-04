DA LI ZNATE DA U SRBIJI MOŽETE DONIRATI REPRODUKTIVNI MATERIJAL? Banka ćelija je otvorena pre 2 godine, ovo su uslovi za donaciju!

Donacija spermatozoida i jajnih ćelija parovima koji imaju problem sa začećem ne funkcioniše u našoj zemlji, iako je banka reproduktivnih ćelija otvorena pre dve godine.

Istraživali smo - koji su glavni razlozi zbog kojih nema donora i kako to možemo da promenimo?

Nijedna žena u našoj zemlji ne želi da donira svoj reproduktivni materijal.

Muškarci su raspoloženiji, ali ih je malo - svega dvadesetak zainteresovanih. Zato su naši parovi prinuđeni da problem neplodnosti i dalje leče u inostranstvu.

- Iz prvog puta mi je uspela donacija posle pet neuspešnih vantelesnih koje sam radila kod nas u našoj zemlji. Mnogo bi mi pomogla tada, a verujem i parovima koji će ostvariti kao roditelji donacijom, da je to postojalo u našoj zemlji - rekla je Danijela Nikolić, majka.

Za razliku od naše, u drugim zemljama postoji adekvatna nadoknada donorima, kažu u Udruženju "Šansa za roditeljstvo". Takođe, tamo se tačno zna ko može biti primalac spermatozoida i jajnih ćelija.

- Mi za sada nemamo definisano koji su to parovi, koji su to ljudi koji bi mogli da budu primaoci, koji su to kriterijumi koji oni moraju da ispune kako bi postali primaoci - Sandra Jovanović, Udruženje "Šansa za roditeljstvo"

Za potencijalne donore kriterijumi su poznati. Žena može da ima do 34 godine, a muškarac do 40. Najvažnije je motivisati ljude da doniraju reproduktivni materijal.

- Ono što je dobro kod nas je to što je kod nas zakonom predviđena donacija jedan na jedan što znači da samo jedan donor može da donira jednom paru svoje reproduktivne ćelije - rekla je Sandra.

Banka reproduktivnih ćelija nalazi se u Ginekološko - akušerskoj klinici u Beogradu, a u kompletnu opremu je uloženo oko miliona evra.

