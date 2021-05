NAGRADA ZA VAKCINISANE 3.000 DINARA! Gosti emisije ministarka Kisić-Tepavčević i virusolog i mikrobiolog dr Šekler

Usijanje dana možete da gledate u 19.20 časova na Kurir televiziji.

Svi stariji od 16 godina koji su se već revakcinisali ili će tek da se vakcinišu i to do 31. maja, dobiće nagradu od države 3.000 dinara, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Da li će stimulacija dati efekte, da li će se do kraja maja stići do 3 miliona vakcinisanih i da li ćemo time postići kolektivni imunitet? Šta će biti sa trećom dozom i kako će teći vakcinacija u tržnim centrima? Večerašnji gosti Usijanja dana su: prof. dr Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja dr Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu Urednik i voditelj: Silvija Slamnig.