SRPSKA DOKTORKA LIČNOST GODINE U ŠTAJERSKOJ: U Austriji su jako zavidni Srbiji! Ovo je njena poruka o vakcinaciji

Titulu ličnost godine, bilo gde, nije lako zaslužiti. Međutim, pandemija nam je otkrila nove heroje.

Natalija Cokić je primarijus na odeljenju za anesteziju i intezivnu medicinu u bolnici "Grac 2", trenutno najvećoj kovid bolnica u tom delu Austrije.

Proglašena je za "ličnost godine" u pokrajini Štajerskoj, prva od 555 poznatih ličnosti. Kaže da se ta nagrada obično ne dodeljuje lekarima, ali da su čudna vremena i da se čudne stvari dešavaju.

Natalija Cokić je gostujući u Beogradskoj hronici izjavila da tu nagradu nije očekivala, jer se takva nagrada, kaže, principijelno nikada ne dešava lekarima.

"Sportisti, pevači, političari dobijaju tu nagradu. Iza mene je gradonačelnik Graca. Čudna vremena i čudne stvari se dešavaju", kaže Cokićeva.

Prema njenim rečima, bolnica u kojoj radi u Gracu i u Štajerskoj je najveća bolnica za kovid, ona je pretvorena u kovid bolnicu, ali ima i druga odeljenja.

"Kada je počela pandemija tu su bolnicu proglasili samo kovid i ničim drugim. Imali smo puno pacijenata. Od početka pandemije imamo više od 120 intenzivnih pacijenata u kovid odeljenju", dodaje Cokićeva.

Ona je, napominje, anesteziolog.

"Bavila sam se ne samo time, letenjem helikopterom Hitne pomoći. Inače sam bila i u Hitnoj pomoći, svim i svačim sam se bavila, kao deo posla. Postala sam prošle godine načelnik anestezije u našoj bolnici. Onda je to bio moj posao. Upravo to je bio moj posao, pacijenti, organizacija. Odjednom ste na nekom mestu na kome niste navikli da budete, jer su se pojavile i novine i televizija", ističe Cokićeva.

"Bez osnove nema ničega"

Na pitanje koliko se način lečenja kovida 19 razlikuje u Srbiji i Austriji, kaže da su svi vezani da gledaju to što se dešava u svetu.

"Principijelno to je bolest koja nas je naterala da brzo reagujemo. Mogućnosti se razlikuju, ali pokušavamo da za naše pacijente uradimo najbolje. Fakultet u Novom Sadu me je doveo ovde, da sam dobro obrazovana. Specijalizaciju sam ovde ostvarila, ali bez osnove nema ničega. I naše kolege su svi dobro obrazovani, ništa mi nismo lošiji nego drugi, samo se treba prilagoditi okolnostima u kojima radite i onda to možete i da ostvarite", ističe Cokićeva.

foto: Printscreen YT/Let's Go! Graz

Navodi da su u Austriji "jako zavidni Srbiji".

"Neki su čak iz Austrije išli da se vakcinišu u Srbiju. Trenutno je u Austriji vakcinisano relativno malo, ali nismo dobili više vakcina. Trenutno se vakciniše samo 'Fajzerom', 'Modernom' i 'Astra-Zeneka'. Sada se dobija malo više, nadamo se da ćemo uskoro doći u 28 posto stanovništva ukupno prvom dozom, a drugom samo 10 posto stanovništva. To je situaciju da se što više ljudi vakciniše, jer to je jedini način da se prekine začarani krug", napominje Cokićeva.

Oni koji su dva puta vakcinisani, napominje, imaju veliku šansu da se ne razbole, ili da imaju samo blagu sliku.

"Neki čak i ne primete da su bolesni. Svejedno mi je da li dobijem kijavicu, da li malo kašljem, ali neću završiti u bolnici, neću dobiti tešku upalu pluća, ali neći biti pacijent na mom intenzvnom odeljenju. Bolje ne doći, ostati zdrav. Možemo samo biti zahvalni što je čitava nauka na tom nivou da se vakcina tako brzo može napraviti", navela je Cokićeva.

(Kurir.rs/RTS)