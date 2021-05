SRPSKI STUDENT SPASAVA PLANETU: Dobio prestižno priznanje i brojne nagrade za smanjenje hemijskog zagađenja i zelenu hemiju

Student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Mihailo Mirković dobitnik je prestižne nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. Svojim pronalaskom dao je doprinos znatnom smanjenju zagađenja hemijskim otpadom, a jedan od najvećih uspeha mladog naučnika je učestvovanje na Svetskoj hemijskoj olimpijadi u Parizu na kojoj je osvojio bronzanu medalju.

Kako kaže, najviše ga zanima zelena hemija koju je zavoleo još u osnovnoj školi, a kasnije je samo nadograđivao znanje u toj oblasti.

"Učestvovao sam na takmičenjima iz hemije u organizaciji Srpskoj hemijskog društva tokom i osnovne i srednje škole i godinama sam bio osvajač nagrada na republičkim takmičenjima", kaže uspešni student kome je školovanje prioritet, iako odlazak u školu nikada nije doživljavao kao obavezu.

"Važno je da kada dođe do izbora fakulteta, osoba izabere ono što je zanima. Ne mora to da bude nekakva uspešna oblast, ali da bude nešto što zanima tu osobu, što ima neku perspektivu i da to radi sa uživanjem", zaključuje Mihailo.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:07 IMA NADE ZA SRPSKU MLADOST! Studenti medicine pripremili novogodišnje paketiće deci sa KiM (KURIR TELEVIZIJA)