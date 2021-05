5.000 SRBA POBEGLO SA MALTE, A SADA BI DA SE VRATE: Evo koliko se zarađuje u turizmu, neki dogurali do visokih pozicija

Nakon godinu dana pauze kada su svi kafići i turistička mesta bili zatvoreni zbog korone, Malta se ponovo otvara za strane državljane. Poslednjih nekoliko nedelja na sajtovima agencija i društvenim mrežama ponuda za posao u ovoj zemlji je sve više.

Kako za MONDO kažu iz jedne od agencija koja organizuje odlazak Srba na Maltu, od početka godine prijavilo se oko 800 ljudi koji su najčešće konkurisali za posao konobara, šankera, barmena i radnika na recepciji.

Neki od njih tvrde da na Malti imaju velike zarade koje ne bi mogli da ostvare u Srbiji, dok su drugima ove pozicije bile samo "odskočna daska" kako bi dobili više pozicije u firmama na Malti.

5.000 SRBA NAPUSTILO MALTU, SADA ŽELE DA SE VRATE

Tržište, hoteli i kafići su ponovo oživeli, jer su bili u potpunoj blokadi godinu dana. Mere su bile stroge i rigorozne, pa hoteli poslednjih godinu i po dana gotovo da nisu imali nijednog gosta.

"Za to vreme, Maltu je napustilo čak 5.000 Srba koji su odlučili da se vrate, jer tamo nisu imali posao. Sada se to promenilo i Malta je počela da se otvara. Od 1. juna najavljeno je da će se Malta otvoriti i da će se ukinuti karantin za one koji dolaze iz drugih država, a da će za turiste biti potreban samo PCR. Zbog toga je gotovo svaki treći poziv agenciji upravo od onih koji su već bili na Malti i sada žele da se vrate".

OD ŠANKERA DO MENADŽERA

Kako kažu za MONDO iz srpske agencije, najtraženiji poslovi na Malti jesu upravo za nekvalifikovanu radnu snagu. Ipak, to nije pravilo i posla ima i za druge pozicije.

"Za posao na Malti podjednako se javljaju muškarci i žene, dok je većina njih između 25 i 35 godina. To su radnici u sektoru hotela, ugostitelji, konobari, šankeri, koji zarađuju minimum 900 evra, plus bakšiš. Postoje poslovi za hotelske i turističke menadžere u restoranu. Za takve pozicije je potrebno znati njihov jezik, pa mnogi krenu sa jednog mesta i završe na nekoj boljoj nakon određenog vremena. To je tipično za nas i još neke zemlje regiona", kažu iz agencije.

ZAŠTO NEKI SRBI NE ŽELE DA SE VRATE?

Radila sam na Malti za dnevnicu od 54 evra, dobijala sam mesečno oko 1.300 evra. To bi bilo u redu da mi na porez nije išlo 800 evra, kaže za MONDO Natalija Marković.

"Čak ni uz bakšiš, koji je bio oko 100 evra nedeljno, to nije bilo dovoljno. Bakšiš inače ne daju lokalci, već samo stranci iz određenih zemalja. Pritom, stanovi su tamo vrlo skupi, plaćali smo 700 evra za stan u kojem je živelo nekoliko ljudi, što je takođe bio veliki trošak", kaže Natalija Marković.

Prema njenim rečima, zarade su sve manje, a troškovi sve veći, što je dovelo do toga je odlučila da se vrati u Srbiju.

"Ima sve više stranaca iz Pakistana i drugih zemalja koji rade za vrlo mali novac. Zbog toga na Malti sve češće zapošljavaju njih, nego nas iz Srbije koji ih izađemo skuplje. Nikome od nas se ne isplati da zbog 100 ili 200 evra više nego što bi imao u Srbiji, ostaje u drugoj zemlji. Osim toga, nismo na dobrom glasu jer su Srbi često pravili probleme na Malti", kažeNatalija Mrković.

NEKI DOGURALI NA VISOKE POZICIJE

Ima i drugačijih iskustava sa Malte, gde su neki naši državljani počeli sa radom na recepciji i za dve godine dogurali do visokih pozciija.

"Došla sam sa fakultetom i dobrim znanjem engelskog jezika. Moj prvi posao bio je rad na recepciji, javljala sam se na telefone i odgovarala na pitanja gostiju. Brzo sam napredovala i došla do šefa recepcije, a zaim i menadžera hotela. Nisam odustajala, slala sam CV i naučila njihov jezik, zatim sam se zaposlila u kompaniji za proizvodnju video igara, takođe kao menadžer. Ipak, moram da kažem da zarade nisu basnoslovne i da se kreću slično kao u Srbiji, oko 2.000 evra. U ovom trenutku, meni je važno da mogu da napredujem i da idem dalje", kaže za MONDO Marina Arsić (35) iz Beograda.

