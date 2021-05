AVRAM IZRAEL STREPI ZA UNUKE I ĆERKU U TEL AVIVU: Teško podnosim sve ovo, znam kakava je TRAUMA ZA DECU kada čuju SIRENE!

Avram Izrael, načelnik Centra za obaveštavanje za vreme NATO bombardovanja, koji je prozvan "dobar glas u zlo vreme", poslednjih dana taj dobar glas on očekuje iz Tel Aviva, u kojem su mu ćerka i unučići od po 4 i 8 godina.

Na sreću, kaže Izrael uprkos sukobima Palestine i Izraela i međusobnom raketiranju koje traje već tri dana, uspeva da se čuje sa ćerkom, ali da to ne umanjuje brigu i strah njega i njegove supruge za njihove živote. Avram, svestan kakva je trauma za dete kada čuje sirene, priča za Telegraf da su prethodnu noć njegova ćerka i unučići proveli u skloništu.

- Na sreću, oni imaju te sigurne sobe u sklopu nove gradnje i celu noć su bili tu. Ćerka ima dvoje male dece, od 4 i 8 godina, i znam šta je trauma za decu kada čuju sirene. Samo u toku jučerašnjeg dana je bilo 1.297 uzbuna u Izraelu. Kod njih je malo drugačija ta najava opasnosti.

Sofisticiranija je. Postoji aplikacija preko mobilne telefonije, putem koje se oni upozoravaju i praktično se svaka raketa posebno najavljuje. Dakle, skroz dugačiji sistem od našeg obaveštavanja - priča Izrael za Telegraf.rs koji i sam često odlazi u Tel Aviv.

Dok ćerka i unučići ne spavaju, ne mogu ni Avram i njegova supruga. Ne krije da sve ovo teško podnosi.

- Brinemo se za njih. To je jedino vredno, sve drugo je nadomestivo. Veoma teško sve ovo podnosim, pogotovo kao čovek koji je bio na prvoj liniji kroz onih 78 dana u Srbiji, tih loših, zlokobnih dana, kroz stalne dnevne i noćne strepnje koliko će ljudi nastradati. I sada je najveća strepnja za ljudske živote, briga za njih je permanentna - kaže Izrael.

Bez napuštanja zemlje Na pitanje da li je njegova ćerka razmišlja da se evakuiše iz Tel Aviva, objašnjava da je mentalitet jevrejskog naroda, kojem on pripada, takav da oni teško napuštaju svoju zemlju kada je teško. - Oni kažu: "Nema ko da je brani". Tamo, uprkos svemu, inače, sve funkcioniše relativno normalno. Danas ne rade škole i obdaništa, ali ljudi koji moraju, idu na posao. Cela zemlja je jedinstvena u tome da se odbrani i da zaštite svoje ljudske živote. To je jedina zemlja u kojoj Jevreji mogu da se osećaju sigurno. Internet veze, takođe, rade. Drugo, tamo je princip da se ljudi dobrovoljno javljaju u svoje ratne jedinice, nema mobilizacije kao kod nas - priča Avram Izrael.

Kaže da brine i za palestinske živote, i to ništa manje nego za jevrejske i izraelske.

- U načinu napada na živote postoji jasna humana razlika. Rakete iz Gaze su primitivne rakete, na sreću ili na nesreću, zavisi kako se gleda, ali se se nasumično ispaljuju. One padaju gde stignu. Sreća da je Gvozdena kupola, izraelski protivraketni odbrambeni sistem, efikasan i efektivan, i najveći deo tih raketa presetne. To je jedna sreća države Izrael, koja je jaka i sofisticiarana i ima mogućnost i pravo da se brani od raketa, za razliku od Srbije koja je bespomoćno gledala NATO dejstva - kaže nam Izrael:

- Dakle, Palestinci nasumično ispaljuju te rakete, pa šta bude, biće. Sa druge strane, izraelska armija poštuje Ženevsku konvenciju i ratno pravo, pa pre svakog dejstva po nekoj zgradi ili po nekom uporištu, a to su obično bolnice, škole, obaveste dva sata unapred da će dejstvovati po toj zgradi. Sa pažnjom i selektivno dejtsvuju a uprkos tome žrtve su brojne i po poravilu uvek više nastrada Palestinaca nego Izraelaca, zahvaljujući spremnosti Izraela koji živi sa tim ratom. To je beskonačni lanac kada oni napadnu, ovi odgovore, onda mi odgovorimo pa oni napadnu, i tu nema kraja.

foto: Profimedia

Naš sagovornik podseća da je ovo, posle dužeg vremena, jedan masivan napad, a mišljenja je da iza njega stoji Iran, koji snabdeva Palestince raketama i oružjem.

- A, to ne vodi dobrom. Dobro je što je Izrael suzdržan, inače bi to prešlo u konflikt nesagledivih posledica i razmera gde bi se uključila i Sirija, a tu ima uticaj i Rusija. Mir se mora uspostaviti ali mora biti pravedan. Ne možete uspostaviti mir a onda ući u autobus i ubiti 20 do 30 ljudi - kaže Izrael.

Inače, niko od oko 1.500 državljana Srbije koji borave u Izraelu nije stradao niti je povređen u sukobima Hamasa i Izraela, preneo je svoja saznanja počasni konzul Srbije u Izraelu Aleksandar Nikolić.

Kurir.rs/Telegraf