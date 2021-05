DR JANKOVIĆ UPOZORIO NA POST KOVID STANJE: Na intenzivnoj nezi 20 odsto pacijenata završilo na dijalizi a da NEMAJU BOLEST BUBREGA

Dobra vest je da u Srbiji broj zaraženih kovidom 19 opada, ali je manje optimističan podatak engleskog istraživanja "Postkovid sindrom kod osoba primljenih u bolnicu sa kovidom 19" po kome je čak trećina ljudi lečenih od koronavirusa u bolnici, opet hospitalizovano zbog potkovid sindroma, kao i da svaki deseti umre.

Prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš i direktor Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju kaže za Kurir televiziju da je ta tema vrlo aktuelna i da se bolnice ponovo pune ne kovid pacijentima.

"To su upravo pacijenti koji su preležali kovid i koji se sa sličnim simptomima onima koje su imali kada su bili zaraženi, javljaju u bolnice. To maskiranje kliničke slike na početku nas može stavi u konfuziju na samom prijemu, uglavnom je to respiratorna simptomatologija. Onoo što je manje poznato jesu neke udaljene manifestacije koje nisu povezane s plućima i teško ih primarno povežete sa kovidom", kaže dr Janković i dodaje da je to sada poznato i da su vrlo brzo posumnjali u prvim mesecima da je kovid sistemsko oboljenje koje nastaje zbog poreećaja koagulacije, što potvrđuju brojni međunarodni radovi eminentnih stručnjaka.

Prema njima, kovid je sistemsko-vaskularno oboljenje, prokoagulantno stanje, koagulacija, tromboza unutar malih krvnih sudova i u plućima, što dovodi poremećaja funkcoija svih organa.

"U našoj jedinici intenzivne nege, gde su bili najteži pacijenti, više od 20 procenata njih je završilo na dijalizi a da nisu imali nikakvu bolest bubrega, što pokazuje da su stradali krvni sudovi bubrega", upozorio je dr Janković.

(Kurir.rs)

