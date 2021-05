NASTAVLJA SE PAD KORONA BROJKI: Danas 705 novozaraženih, 18 pacijenata preminulo

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 11.613 građana od kojih je 705 novozaraženih.

Preminulo je 18 pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 97 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije na korona virus je testirano 12.514 građana, od kojih je 787 novozaražen. Preminulo je 17 pacijenata

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i domovima za smeštaj odraslih i starih zaraženo je 34 korisnika i 89 zaposlenih, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.

Ukupno je izlečeno 5911 korisnika, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite iznosi 2996.

Inače, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije Mihailo Jovanović istakao je da Srbija ima dovoljan broj vakcina, a da je u ovom trenutku dato 3.990.000 doza vakcina.

- Što nam govori da ćemo danas doći do broja od četiri miliona datih vakcina. Od toga je 2.260.000 prvih doza - naveo je Jovanović.

Dodao je da ohrabruje to što je u poslednjih pet dana dato više od 20.000 prvih doza i da to znači da se vakcinacija nastavlja dobrom dinamikom i da je cilj da prvo dođe do 2,5 miliona vakcinisanih.

(Kurir.rs)