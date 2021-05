KATARINI ZBOG ODLASKA U SOLARIJUM VADE ORGANE DA BI PREŽIVELA: 6 godina boluje od malignog melanoma, a evo šta je tome prethodilo

Katarini iz Valjeva (35) danas zbog solarijuma vade organe da bi preživela. Ona je primer devojke, supruge i majke dvojice dečaka koja se od malignog melanoma leči već šest godina.

U želji da izgledaju egzotično, uglavnom mladi, a naročito devojke, već decenijama se "sunčaju" pod kvarcnim lampama. Kako bi dobili ten kao posle mora odlaze u solarijum, a nemali broj njih ignoriše upozorenja da često izlaganje takvim lampama može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih tegoba.

Iznervirana zbog čestih reklama za solarijume, Valjevka Katarina Čočović odlučila je da na društvenoj mreži Instagram podeli svoju ispovest o paklu kroz koji je prošla, a koji je nastao zbog čestih poseta solarijumu. Naivno je poverovala da je povremeno veštačko sunčanje korisno kao priprema za more, pa je svake godine pred letovanje išla na tretmane od pet do čak 20 minuta.

- U solarijum sam počela da idem sa 20 godina da pripremim kožu za more, da bih izbegla crvenilo, opekotine ili perutanje. Objasnili su mi da je to skroz be-zazleno, zdravo, čak i preporučljivo - kaže Katarina.

Međutim, nakon nekoliko godina redovnih poseta solarijumu, primetila je prve simptome užasne bolesti.

- Prve simptome sam primetila nakon porođaja. Jedan mladež mi je nabubreo, ali sam zanemarila taj znak, misleći da je to zbog do- jenja. Ipak, vremenom je još više porastao gotovo do veličine graška pa sam se obratila hirurgu koji je predložio da ga odstranim - kaže ona i dodaje:

- Rezultati nalaza su pokazali da je u pitanju maligni melanom. Sa samo 29 godina saznajem da bolujem od raka! - navela je Katarina.

Njena porodica i prijatelji bili su u šoku.

- Dve godine sam se lečila, išla na redovne kontrole i držala bolest pod kontrolom. Ostala sam drugi put trudna i sve je išlo lepo do osmog meseca, kada sam osetila čvorić u pazušnoj jami koju sam operisala. Usledila je još jedna, pa još jedna operacija. Bolest se širila - priča ona.

Pre nego što je i postala svesna šta joj se dešava, bolest se vrlo mnogo proširila.

- Bolest se proširila i došla sam do četvrtog - najtežeg stadijuma. Rađen mi je skener koji je pokazao ogroman broj metastaza na udaljenim organima. Započela sam terapiju tokom koje je dolazilo do progresa. Izgubila sam jajnik, jajovod, žučnu kesu, limfne žlezde iz pazuha, a uticaj se odrazio i na ostale organe - kaže Katarina.

Lekove su joj menjali, ali trenutno se nalazi na imunoterapiji koju svake treće nedelje prima u Beogradu, što je umara i ne ostavlja snage ni za šta. Metode lečenja su iscrpljujuće jer podrazumevaju naporne pripreme, pregled skenerom, laboratorijske nalaze kao i PCR testove.

Vraćajući se sa poslednje terapije iz Beograda, videla je brojne bilborde sa reklamama za solarijum što je isprovociralo da se fotografiše i svoju priču podeli sa javnošću, kako bi svi videli šta mogu dobiti od solarijuma i pre-komernog sunčanja.

- Želim da ljudi vide da li su neznani broj hirurških intervencija, odstranjivanje organa, status invalidskog penzionera u 32.godini i šest godina malignog melanoma u četvrtoj fazi zaista bili vredni preplanulog izgleda - kaže Katarina.

U želji da spasi devojke i spreči ih da uništavaju svoje zdravlje, Katarina je poručila mladima da se ne izlažu UV zracimaine ugro- žavaju život, kao i da slušaju svojetelo i reaguju na vreme. Užas kroz koji prolazi posle sunčanja sada bi menjala za beli ten i hlad ali, nažalost, zakasnila je.

