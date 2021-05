OPREZ! PREVARA SA PCR TESTOVIMA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Ne izlažite se riziku i ne krećite u Grčku bez potrebne dokumentacije!

Turisti iz Srbije koji žele da letuju u Grčkoj, a nemaju dokaz da su preležali koronavirus ili se nisu vakcinisali, PCR test mogu uraditi i u Severnoj Makedoniji po ceni od oko 40 evra što je jeftinije nego u Srbiji. Neki od hotela u toj zemlji našim državljanima, koji tamo odesednu pre prelaske grčke granice, čak nude pomoć prilikom testiranja, ali je, kako upućeni kažu, potreban veliki oprez, jer se može desiti da dobijete falsifikovani negativni test, te da tek na granici otkrijete da ste na najbezočniji način prevareni!

- Oprez. Priča se ovih dana da su se u Severnoj Makedoniji pojavili lažni testovi. Zapravo, kada se testirate u nekom hotelu može se desiti da se uzorak uopšte ne odnese u laboratoriju i da dobijete falsifikovan negativan rezultat. Čak kažu da je to najčešći slučaj. Da li je tačno ili ne, ne znamo, ali svakako budite na oprezu. Bolje je da sami posetite laboratoriju u Đevđeliji, Skoplju ili na nekom drugom mestu - upozorenje je koje je grčka turistička agencija "Nikana" istakla na svojoj fejsbuk stranici, a nakon prethodne objave da je testiranje moguće i u nekim hotelima u Severnoj Makedoniji.

foto: Shutterstock

Testirati se na koronavirus bilo gde osim u matičnoj zemlji iz koje krećete predstavlja rizik, kaže za Kurir Milan Lainović, potpredsednik Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta). Lainović, koji se nedavno i sam vratio iz Grčke, ističe i da je u toj zemlji kontrola potrebne dokumentacije za ulazak vrlo ozbiljna, te da se ne može desiti da neko prođe granicu sa falsifikovanim PCR testom.

foto: Printscreen/Kurir

- Prvi savet za sve ljude je da se vakcinišu, a ako treba da rade PCR test treba da ga urade u zemlji iz koje kreću. Ne bi trebalo uopšte da razmišljaju da ga rade bilo gde drugde, jer je to veliki rizik. Već su rezervisali aranžman i platili i treba da idu na sigurne varijante - kaže Lainović.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Raznih prevara sa PCR testovima je bilo i ranije, ne samo u Severnoj Makedoniji, već i u Srbiji, Bugarskoj i drugim zemljama, kaže za Kurir Tome Kundurđijev, vlasnik jednog od hotela u Đevđeliji na samoj granici Severne Makedonije sa Grčkom.

- Mi našim gostima pomažemo tako što im zakazujemo termin u bolnici ili privatnoj akreditovanoj laboratoriji i pomažemo im da stignu do tamo, a za to ne uzimamo nikakvu nadoknadu. Nismo laboratorija da u hotelu možemo da radimo test. Tek sada će krenuti ozbiljna kontrola testova na granici te savetujem sve turiste koji rade PCR testove u Severnoj Makedoniji da rade testove isključivo u laboratorijama koje su sertifikovane za to i koje izdaju testove sa potpisom, pečatom i QR kodom.

Inače, PCR testiranje u Severnoj Makedoniji košta oko 40 evra, odnosno oko 35 evra za grupno testiranje.

Kurir.rs/Ružica Kantar

Varaju i u Srbiji Lažni testovi i za 4.000 dinara foto: screesnhot Lažni PCR testovi su se, kako je Kurir nedavno pisao, pojavili i u Srbiji. Zasad nepoznati kriminalci nude lažne negativne PCR testove po ceni od 4.000 dinara, a zauzvrat izdaju potvrdu koja je na prvi pogled identična onoj koju dobijate od Instituta "Batut". Štaviše, kada skenirate kod, vodi vas na stranicu lažnog RFZO, gde vas obaveštavaju da je test validan. Samo najpažljiviji mogu primetiti minimalnu razliku u mejl i URL adresi.