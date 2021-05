DR DUŠANKA SRUŠILA MITOVE O ADITIVIMA: Nemoguće je zamisliti hranu bez njih, 2000 ih je u upotrebi! Jedan posebno RAZARA DNK

Gošća u Pulsu Srbije bila je profesorka Hemijskog fakulteta Dušanka Milojković Opsenica koja nam je rešila sve nedoumice o aditivima.

Šta mi zapravo jedemo? Šta se krije iza E-brojeva? Šta su mitovi, a šta činjenice?

foto: Kurir televizija

- Pre svega treba reći da je nemoguće zamisliti hranu bez aditiva, to su supstance koje se dodaju u procesu proizvodnje hrane kako bi se poboljšao izgled. Negde oko 2000 aditiva je u upotrebi i oni su označeni E brojevima. Aditiv E 171 je bela boja. Ono što je za njega karakteristično je što nema ograničenje koliko treba da ga bude u pojedinim namirnicama i to je razlog što je izdato saopštenje da ne može da se garantuje bezbednost, jer tu prosto nije moguće odrediti dnevni unos. Za titan dioksid se pokazalo da može izazvati oštećenja DNK, ali nije kancerogen, on se pojavljuje u nano česticama. Nano čestice prodiru kroz membrane i predstavljaju rizik po zdravlje. Stalno se vrše kontrole i procenjuje kolika treba biti dnevna doza. - rekla je prof. dr Dušanka Milojević Opsenica.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

02:36 ADVOKATICA ZORA DOBRIČANIN NIKODINOVIĆ O NOVIM LIČNIM KARTAMA: Manji troškovi za građane i lakše oglašavanje nevaženja