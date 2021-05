KATASTROFA: Neodgovorni pojedinici ispuštaju FEKALNE I OTROVNE VODE U DUNAV!

Ekološka katastrofa! Društvenim mrežama već danima kruži snimak koji je uzbrukao javnost, a na kome se vide kako neodgovorni pojedinci iz cisterni izbacuju fekalne vode i druge otrovne hemikalije pravo u rukavac Dunava u blizini Pančevačkog mosta.

Na videu koji je snimljen dronom vide se neobeležene cisterne koje na opštini Palilula, na desnoj strani Dunava, prolaze kroz divlje naselje i parkiraju se u rikverc na samoj ivici rukavca. Iz cisterini zatim izlaze muškarci koji ispuštaju prljavu vodu, koja potom se odliva u reku i zbog čega smrdi ceo taj kraj oko Ade Huje. Inače, stanovnici Višnjice i Višnjičke banje prethodnih dana osećali su neprijatne mirise koji su se širili ovim naseljima, a prijavljen je čak i veliki pomor ribe...

Aleksandar Jovičić, predsednik opštine Palilula, kazao je za Kurir da su pitanju neodgovorni privatnici koji prazne septičke jame. Najavio je od danas još rigorozniju kontrolu i kažnjavanje.

- Opština Palilula svakodnevno dobija prijave od građana u vezi sa nesavesnim ponašanjem pojedinca. Ekipe komunalnih inspektora su svakodnevno na terenu i svako ko bude odlagao čvrste materijalne ili fekalne vode na mestima koja nisu predviđena zakonom za to biće novčano kažnjen i sankcionisan. Stvarno je katastrofa što su to ispustili u ovaj rukavac - kazao je Jovičić, koji je i sam bio preneražen snimkom i naglasio da to nikako nisu cisterne "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" ili nekog drugog gradskog preduzeća.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kazao je za Kurir da nije upoznat sa ovim slučajem, ali da će odmah preduzeti sve mere. - Proslediću ovo ekološkoj inspekciji kako bi odmah preduzeli mere iz svoje nadležnosti - kazao je Vesić, koji je pre nekoliko dana izjavio da za sve one za koje se dokaže, kao što je nedavno bio slučaj sa dva objekta na Čukaričkom rukavcu, da su ispuštali otrovne materije u vodu sledi kazna.

Kako je tada Vesić poručio za Tanjug, sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović dogovoreno je da se pojačaju kontrole tokom vikenda. - Trećina grada nema kanalizaciju, a iz one dve trećine potiče oko 100 direktnih izliva fekalija u reke, što čini Beograd jedinim gradom u Evropi koji nema rešen problem otpadnih voda. Godišnje u Savu i Dunav sipamo fekalije u količini od oko 60.000 olimpijskih bazena, a kada završimo izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda, ukinućemo 80 odsto svih izliva kanalizacija u reku - najavio je Vesić.

Činjenice: - godišnje u Savu i Dunav se izbaci fekalija u količini od oko 60.000 olimpijskih bazena - kada se završi izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda, biće ukinuto 80 odsto izliva u reku - trećina Beograda nema kanalizaciju

Kurir.rs/Jelena Pronić