DANAS ZASEDA KRIZNI ŠTAB: Radno vreme za ugostitelje do 1 sat, popuštanje mera i u gradovima sa više od 50 odsto vakcinisanih?

Sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa zakazana je za danas u 14 sati, a pored analize trenutne epidemiološke situacije sve je izvesnije novo popuštanje mera.

To je jutros najavio i epidemiolog dr Predrag Kon koji je istakao da će i nadalje biti popuštanja mera ukoliko se nastavi ovakva situacija.

- Svi pokazatelji su tu, jasno je da nekog popuštanja mora biti i nadalje će biti ako se nastavi ovakva situacija odnosno poboljšanje. Sada smo u stabilnijoj situaciji činjenica je da je virus još sa nama i da se pomerio ka mlađem uzrastu, dok se u ukupnoj populaciji broj smanjuje. Taj dodatni oprez koji se može meriti još nedeljama da nam se ne bi desilo iznenađenje, ne kakva smo imali, ali nikakva iznenađenja nisu potrebna - rekao je dr Kon za TV Hepi.

Za popuštanje epidemioloških mera najviše se zalaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić koji je najavio da će na današnjoj sednici Kriznog štaba zatražiti reklaksaciju postojećih mera.

Istakao je da će tražiti da u gradovima koji imaju više od 50 odsto vakcinisanih radno vreme ugostiteljskih objekata bude produženo.

- Beograd će tražiti da se produži radno vreme do 1. sat i mislim da sada postoji raspoloženje u Kriznom štabu i da neće biti problema oko toga. Posle 21. juna očekujemo da se radi i duže i da se otvore i klubovi tako da očekujem da će takva odluka brzo biti doneta - rekao je nedavno Vesić.

Značajnije popuštanje 21. juna?

Iako je sve izvesnije da će i danas struka odlučiti da ralaksira određene mere, one koje se najpre odnose na ugostitelje, neko značajnije opuštanje moglo bi da usledi 21. juna.

To je datum koji se poslednjih dana najčešće pominje, te se tada očekuje da bude dozvoljeno i organizovanje svadba, proslava i drugih manifestacija.

Ipak, sve to je moguće samo uz masovnu vakcinaciju, posebno mlađeg dela populacije. To je ono što struka svakodnevno ističe, a to je nedavno rekao i dr Branislav Tiodorović.

- Cilj je da se spustimo na ispod 100 infekcija dnevno i do pomenutih 60 do 70 odsto imunizovanih. Rok za ukidanje mera uzet je 21. jun kao Dan muzike. Ako se sve lokalne zajednice potrude da se postignu zacrtani rezultati, ukidanje mera mogli bismo da pomerimo i na polovinu juna - zaključio je nedavno dr Tiodorović.

I premijerka Srbije Ana Brnabić naglasila je nedavno da je vrlo verovatno da će Srbija moći da se vrati normalnom životu od juna meseca.

- Rekla bih da je vrlo verovatno da ćemo od juna moći da se vratimo normalnom životu. Brine me mali procenat vakcinisanja mladog stanovništva. Oni drže ključ kraja ove epidemije. Pokrenuli veliku kampanju za vakcinaciju mladih uz pomoć festivala u našoj zemlji. Neka želja naša je da 21. juna otvorimo konačno Srbiju. I prošlog leta bili smo optimisti pa je krenulo da rste broj zaraženih - rekla je nedavno premijerka Brnabić u Hit tvitu na TV Pink.

Dakle, ono što bi moglo danas da se odluči jeste najpre produženo radno vreme za ugostiteljske objekte, ali ne smemo da zaboravimo na maske i distancu, kao i da je za dalje ublažavanje mera važna masovna vakcinacija.

U Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 6.679 građana od kojih je 178 novozaraženih.

Preminulo je 10 pacijenata dok se na respiratorima širom zemlje nalazi 56 oboleli.

(Kurir.rs)