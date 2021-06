NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U AUSTRIJU OD 1. JULA: Evo šta je sve potrebno i u koju grupu spada Srbija

Od četvrtka, 1.jula, u Austriji stupa na snagu nova uredba kojom se reguliše ulazak u zemlju, a predviđa da se prilikom dolaska iz država sa manjim epidemiološkim rizikom, u šta spada i Srbija, mora posedovati dokaz o boravku u toj zemlji u poslednjih 10 dana.

To znači da putnik treba da uverljivo dokaže nadležnim vlastima da je poslednjih 10 dana pre putovanja boravio samo u zemlji sa niskim epidemiološkim rizikom.

Ukoliko to ne može da dokaže, Uredba predviđa da putnik u roku od 24 sata mora da se podvrgne kovid testiranju.

Ulazak iz zemalja sa novim sojevima, kao što su Velika Britanija, Brazil, Indija i Južna Afrika je zabranjena, izuzev ako se radi o austrijskim državljanima, ili licima sa boravkom u Austriji.

Oni će morati prilikom ulaska iz zemalja sa visokim rizikom morati da sa sobom imaju negativan Kovid test, da se elektronski registruju, i stupe u desetodnevni karantin.

Karantin je moguće prekinuti najranije petog dana od ulaska u zemlju posle negativnog testa. Karantin ne važi za poslovna putovanja, ili putovanja od interesa po Austriju na primer iz oblasti kulture, sporta, i slično.

Prema aktuelnoj listi Ministarstva zdravlja Austrije u zemlje niskog rizika spadaju Albanija, Andora, Australija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hong Kong, Hrvatska, Irska, Island, Izrael, Italija, Japan, Južna Koreja, Kipar, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makau, Malta, Monako, Nemačka, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, San Marino, Saudijska Arabija, SAD, Severna Makedonija, Srbija, Singapur, Slovačka, Slovenija, Sspanija, Ssvedska, Ssvajcarska, Tajvan, Tajland, Vatikan i Vijetnam.

Za ulazak iz svih drugih država sveta važi obaveza elektronske registracije i karantina, kao i negativnog testa, potvrde o vakcinaciji ili preležanom kovid19. Od ove mere izuzeti su prekogranični radnici, studenti i đaci, poseta iz porodičnih razloga.

Karantin se ne primenjuje i za osobe koje su u potpunosti imunizovane, a i za maloletnike do 12 godina ukoliko putuju u pratnji potpuno imunizovanog lica. Što se dece do 12.godine života tiče važe isti preduslovi kao za odrasle sa kojima putuju. Ukoliko se karantin primenjuje za odrasle to važi i za dete.

Novo u Uredbi je da preduzeća koja prevoze putnike korisnike njihovih usluga moraju informisati od uslovima za ulazak u zemlju, kao i posledicama ukoliko prekrše pravila. Za lica koja se nalaze u tranzitu ne važe mere iz nove Uredbe.

(Kurir.rs/Tanjug)