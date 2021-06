DOKTOR MASERATI U PULSU SRBIJE O NOVOM SOJU KORONA VIRUSA: Belojević otkrio da li VAKCINA ŠTITI od nove pošasti koja preti svetu!

Iako se situcija s korona virusom u Srbiji stabilizuje, čemu svedoči i sve manji broj zaraženih u našoj zemlji, epidemiolozi savetuju da se ne opuštamo i da i dalje poštujemo mere i nosimo maske. I dok svi željno iščekujemo dan kada ćemo konačno moći da živimo bez maske, stručnjake, ali i javnost brine novi Delta soj koji je već u nekoliko evropskih zemalja uveo neka ograničenja.

Doktor Goran Belojević otkrio je da je pad brojki zaraženih koronavirusom u Evropi ne treba nikoga da čudi i da su to varijacije i dodao da očekuje još jedan talas.

foto: Kurir Televizija

- Pandemija još traje i treba očekivati novi talas kada se ljudi vrate sa odmora u septembru, jer to su velike migracije, biće mnogo mešanja, biće zaražavanja, jer će se mnogi ljudi i vratiti zaraženi - rekao je Belojević, a onda otkrio nešto više o Delta soju koronavirusa.

- To je prirodno prilagođavanje virusa odbrambenom sistem koje ljudi imaju, kao i vakcinama, ja sam na to i ukazivao. Postoji fenomen izmicanja virusa. Vakcinisanje sada u ovoj pandemiji je jedinstvena, to se ranije nije događalo. Nikad se nije razvijala vakcina usred epidemije. Ljudi su bili vakcinisani pre, a ne usred pandemije, tako da u mnogim slučajevima imamo da osoba koja je pozitivna na koronu se vakciniše, to je neobična situacija. Onda se virus prilagođava, izmiče, beži i praktično mutira, beži od odbrane koju ima u organizmu - rekao je on.

foto: Kurir Televizija

Mnoge zanima i da li su ljudi koji su se vakcinisali protiv korone zaštićeni od delta soja, a doktor je rekao:

- Niska je verovatnoća da će umreti ljudi koji su se vakcinisali, ali nije niska verovatnoća da će se zarazizi - rekao je doktor Goran Belojević.

