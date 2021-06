VEŽBE ZA RAMENA: Može da vam pomogne i običan peškir, ali ako imate problema, OBAVEZNO se konsultujte sa LEKAROM

Ukoliko imate neki problem sa najnestabilnijim zglobom u telu, prvo se konsultujte sa svojim fizioterapeutom ili lekarom, piše Ana Jovičić, strukovni fizioterapeut, PNF terapeut u Ambulanti za rehabilitaciju "Manual physical therapy" u Beogradu.

Zglob ramena spada u najpokretljiviji, ali i najnestabilniji zglob u ljudskom telu. Bol u ramenu je treći najčešći uzrok mišićno-skeletnog bola u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kod žena je prisutnija incidenca bola u ramenu, a sumnja se na uticaj snage i razvijenosti tog regiona i hormonalne faktore. Do bola u ramenu, pored poremećaja u samom njegovom primarnom zglobu i sekundarnim zglobovima, može dovesti cervikalna kičma, torakalna kičma, prvo rebro, ali i unutrašnji organi. Zato je veoma važna pravilna dijagnostika od strane fizioterapeuta i lekara u vidu manuelnih kliničkih testova i tehničke dijagnostike, a ako je potrebno i ultrazvuka, magnetne rezonance, rendgena...

Najčešća povreda zgloba ramena je upala rotatorne manžetne (uključuje bol koji može početi blago, ali postepeno se pogoršavati uz poteškoće s pomeranjem zahvaćene ruke), Povrede rotatorne manžetne ramena (RCI) kreću se od upale tetiva u okolini, do delimičnog ili potpunog kidanja mišića. Kada su povrede ramena u pitanju, preporučuje se posle pregleda fizioterapeuta i lekara da prvo odmarate rame 48 sati, stavljate ledene obloge (po potrebi) u trajanju od 20 minuta četiri do osam puta dnevno, ili stisnite rame pomoću zavoja. Podignite rame iznad grudi.

Fizikalna terapija i vežbe koje možete da izvodite u kućnim uslovima su vrlo efikasni tretmani za povrede rotatorne manžetne ramena i sindrom bolnog ramena. Kada je u pitanju povreda ramena, cilj fizikalne terapije je da postepeno povećava snagu i opseg pokretljivosti neke osobe. Preventivne vežbe za zglob ramena primarno imaju zadatak da održe njegovu punu pokretljivost; time utiču na izbegavanje stvaranja upalnih procesa burzi, tetiva, na stvaranje kalcifikata, mogućnost povreda u vidu rupture tetiva i mišića.

Cilj vežbi koje vam predlažemo da održite cirkulaciju, mobilnost i snagu samog zgloba i njegovih pripadajućih struktura. Svaka od vežbi je preventivna za održavanje zdravog i potpunog pokreta u zglobu ramena, preporučuje se za oba ramena. Ne smeju da vam izazivaju bol (osim osećaja istezanja mišića) i ukoliko imate neki problem sa zglobom ramena - prvo se konsultujte sa svojim fizioterapeutom ili lekarom.

Prepoznajte sindrom smrznutog ramena

Nastaje zbog nekih stanja ili ranijih povreda ramena kod pacijenata kojima su šaka, podlaktica, nadlaktica ili samo rame bili imobilizovani duže vreme zbog preloma ili operacije. Prvi znak je intenzivan bol koji se pojačava prilikom izvođenja pokreta, progresivno raste. Bol ne treba zanemarivati jer će vas uskoro pratiti i tokom noći, nakon čega dolazi do veće ukočenosti, što otežava svakodnevne aktivnosti: oblačenje, prenošenje predmeta, pranje zuba... Pri pojavi bola potražite stručnu pomoć fizijatra. Ako ne započnete s terapijom na vreme, doći će do smanjenja zapremine zgloba ramena i još većih problema. U zglobnoj kapsuli nalazi se sinovijalna tečnost, koja služi za podmazivanje zgloba ramena prilikom pokreta. Prilikom smanjenog lučenja dolazi do pojačanog trenja, tkivo postaje rigidno, neelastično, menja strukturu iz vezivnog u fibrozno tkivo, kruto i neelastično. Promene i upale često zahvataju i okolna tkiva - tetive, ligamente, mišiće...