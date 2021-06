IZ UGLA AJURVEDE: Da vam bude DIVNO tu gde jeste, da bez bojazni uživate u letu, svim njegovim blagodetima i to na OVAJ način!

Kokosovo ulje je dobro naneti na celo telo kad smo na suncu, pomaže apsorpciju vitamina D piše dr Avišek Mišra, lekar i hirurg ajurvede, specijalista za pulsnu dijagnostiku, redovni saradnik Holističke akademije Maya u Beogradu, predavač u Školi za joga učitelje www.mayabeograd.yoga

Leto je savršeno vreme za uživanje, odlazak u prirodu, na planine, more... Puno svežeg voća i povrća, zeleno okruženje, raznovrsno cveće - sve ovo veoma prijatno utiče na um. Ali kako je sunce jače, moramo biti veoma obazrivi. Leto je vreme kad temperatura tela raste, a vata i pita doše, životne energije odgovorne za zdravlje, u porastu su. Potrebno je da se pridržavamo nekih ajurvedskih saveta kako bismo bezbrižno uživali u letu. Nosite laganu odeću - najbolji materijali za leto su pamuk i svila. Provodite vreme na mesečini, pod otvorenim nebom. Meditacija punog meseca će smanjiti mentalnu razdražljivost. Nosite bisere i gorski kristal - oni će smanjiti bes, ljutnju, uzrujanost i krvni pritisak. Nemojte da idete na zahtevne treninge ili vežbanja; vežbajte samo sa 50 do 60 odsto kapaciteta. Joga je najbolji izbor u ovom periodu.

Kako rashladiti organizam kad nam je previše vruće? Da li su ledeni napici pravo rešenje? Tokom leta, telo dosta dehidrira zbog jakog sunca. Voda je veoma važna kako bi naš sistem bolje funkcionisao; unosom vode svaka ćelija tela se nahrani, a toksini se izbace. Potrebno je da hidriramo telo i pijemo dosta vode, svežih sokova, limunade... Treba izbegavati gazirana i zaslađena pića - povećavaju kiselost tela i ometaju rad metabolizma. U redu je piti hladnu vodu kad je toplo napolju, ali ne i ledenu.

Šta je najbolji izbor pića za leto? Kokosova voda i sveže ceđeni sokovi - sok od pomorandže, manga i slično, najbolji su izbor pića za leto. Lasi je takođe veoma osvežavajuće i hranljivo indijsko piće za leto. Veoma se lako pravi: u običan jogurt dodajte nešto šećera, dobro promešajte i dodajte nekoliko kockica leda po želji.

Koji tip ishrane se preporučuje tokom letnje sezone? Tokom leta visoke temperature ometaju našu vatru varenja, pa se doše vata i pita lako poremete. Zato je dobro jesti hranu koja se lako vari: dosta voća, poput dinje, bobičastog voća, manga, avokada, i povrća - krastavce, tikvice, celer, lubenice i sladak krompir. Vreme je za raznovrsne salate. Smanjite unos mesa i pržene hrane. Jedite sveže kuvanu hranu i izbegavajte konzumiranje ostataka hrane od prethodnih dana jer se tokom leta bakterije brzo razvijaju. Večera treba da bude lako svarljiva. Dobro je koristiti začine poput komorača, kumina, korijandera i cimeta. Tokom leta treba što manje konzumirati vino i ostala alkoholna pića.

Kako da aktiviramo metabolizam i oslobodimo se neželjenih kilograma? Leto je idealno vreme da detoksikujete telo i oslobodite se viška kilograma. Započnite dan smutijima, neka vaša ishrana bude bogata vlaknima. Jednom ili dvaput nedeljno izbacite životinjske i mlečne proizvode. Nemojte konzumirati crveno meso, ono nije pogodno za leto. Leto je vreme kad treba konzumirati pretežno biljnu hranu i dozvoliti jetri da se očisti. Sve tehnike disanja i joga vežbi su dobre, ali za gubitak kilograma i aktiviranje metabolizma preporučuje se Kapalbhati pranajama i jogijska vežba Pozdrav Suncu.

Kako ajurveda gleda na izlaganje kože sunčevim zracima u leto? Da li se kriti od sunca, mazati zaštitnim preparatima ili se slobodno sunčati? Telo ne dobija dovoljno sunca tokom zime, a tokom leta, kad smo dosta izloženi suncu, potrebno je preduzeti mere predostrožnosti. Kokosovo ulje je dobro naneti na celo telo kad smo na suncu, pomaže apsorpciju vitamina D. Oni koji su osetljiviji mogu da nanesu aloja veru na telo, odlična je prirodna krema za sunčanje. Za najosetljivije na sunce preporuka je da ipak koriste kremu sa zaštitnim faktorom. Kad smo duže na suncu, treba uvek da zaštitimo glavu i nosimo šešir.

Leti provodimo više vremena u prirodi, pa smo izloženiji ujedima raznih insekata. Ima li ajurveda rešenje za to? Dok provodimo vreme u prirodi, izloženi smo ujedima raznih insekata i potrebno je da zaštitimo sebe i svoju decu. Prevencija je uvek najbolji put. Pomešajte kokosovo i nim ulje i nanesite na kožu - ova kombinacija će vas zaštititi od ujeda komaraca minimum 6 do 8 sati. Ukoliko se desi da vas ujede komarac, odmah nanesite med na mesto ujeda. Med je najbolji jer zaustavlja upalni proces.

Vreme je odmora, a mnogi još nisu odlučili gde da idu: na more, planinu, u selo, banju... Koje su destinacije idealne za vata tip konstitucije, a koje za pita, odnosno kafa tipove? Leto je dobro vreme za putovanja za sve konstitucije i na sve destinacije. Ljudi vata konstitucije treba da izbegavaju previše putovanja i izlaganje hladnom vremenu i vetru, jer bi mogli da imaju probleme sa zglobovima i nervima. Za pita konstituciju previše izlaganja suncu nije dobro jer može da izazove osipe, opekotine i mentalnu razdražljivost. Ljudi kafa konstitucije su po prirodi malo tromi, pa ne vole toliko puno da se kreću i putuju. Ali kad se već upuste u avanturu - mogu puno izdržati i ne umaraju se lako. Za njih je veoma dobro da planinare, penju se, plivaju i što više pešače.

Leto je najbolje vreme za negu kose i kože. Potrebno je da se zdravo hranimo i unosimo sezonsko voće i povrće koje je bogato antioksidansima, omega 3 masnim kiselinama, vitaminima C i E, folnom kiselinom... Na primer, spanać, avokado, orahe, bademe, seme lana i bobičasto voće trebalo bi konzumirati svaki dan, zatim piti dosta vode, spavati dobro i ostati relaksiran. Evo jednostavnih recepata za negu kose i kože: - Za kosu: 1 zreo avokado, 2 kašike jogurta i 1 kašiku limunovog soka dobro promešati i naneti na kosu i teme; nakon 20 do 30 minuta oprati kosu i isprati smesu. Ova formula hrani kosu i čini je mekom i svilenkastom. (1) - Za telo: 1 kašiku mlečne pavlake za kuvanje, 1 zreo avokado i 4 do 5 badema, prethodno potopljenih u vodi preko noći, ispasirati i napraviti finu kremu. Nanesite kremu na celo telo i ostavite koliko god vam prija. Ovo je naročito dobro za kožu koja je pocrnela, izgorela, ili je suva i gruba. (2)

