ČUO SAM DA LEKOVI MOGU DA ŠTETE AKO SE UZIMAJU SA POGREŠNOM HRANOM? Naša nutricionistkinja odgovara i savetuje šta JESTI ovih dana

Na vaša pitanja je odgovarala Milka Raičević, licencirana dijetetičarka-nutricionistkinja, aromaterapeutkinja, osnivačica Udruženja za prevenciju gojaznosti "Svi na vagu".

1. Propisana mi je terapija za srce, treba da je uzimam dva puta dnevno. Čuo sam da lekovi mogu da budu štetni po zdravlje ako se uzimaju sa neodgovarajućom hranom. Da li je to istina? Tačno je, lek zaista može da napravi štetu ako se uzima uz neodgovarajuću hranu ili hranu uopšte. Kada su medikamenti za srce u pitanju, najbolje bi bilo da ih popijete pre jela. Preporučuje se da se uzimaju na prazan želudac jer hrana ometa njihovu resorpciju, a cilj ovih lekova je da brzo postignu odgovarajuću koncentraciju u krvi i ispolje željeno dejstvo. I za neke druge lekove se savetuje da se uzimaju pre jela, većina se odlično slaže sa hranom, a pojedini lekovi će najbolje delovati ako se sa njima sačeka izvesno vreme posle obroka. Zbog toga bi svi koji moraju da uzimaju lekove (samo ako su propisani, ne na svoju ruku!) trebalo da s pažnjom pročitaju uputstvo za upotrebu, pronaći će ih u svakoj kutiji koju nabave u apoteci.

Za vreme jela uglavnom se uzimaju lekovi koji mogu da deluju nadražajno na želudac, odnosno svi oni na čiju resorpciju hrana ne utiče. Antireumatici i acetilsalicilna kiselina u raznim preparatima na red dolaze posle obroka, na pun želudac, jer bi konzmiranje na prazan stomak takođe moglo na naruši želudačnu sluznicu. Potrebno je da s njima uzmete punu čašu vode da se brže i bolje rastvore; samo dva-tri gutljaja, što dosta pacijenata praktikuje, takođe može da izazove probleme. Uz ove lekove ne treba da koristite hranu i pića koji mogu da nadraže želudac, posebno ne voćne sokove, alkohol i kafu. Treba znati i da nije poželjno da se antibiotici uzimaju s mlečnim proizvodima, umanjiće terapijsko dejstvo. To se posebno odnosi na antibiotike iz grupe tertraciklina. Mogu i da zaostanu u jednjaku i stvore ranice ako se ne popiju s punom čašom vode.

2. U postupku sam lečenja kako bih povećao broj spermatozoida i konačno se ostvario u ulozi roditelja. Terapija je počela da daje rezultate, plašim se da će da ih anulira vrućina - rečeno mi je da toplota negativno utiče na proizvodnju i razvoj semena. Pokušaću ovih dana da izbegavam nepotrebne izlaske, kakvu ishranu tokom leta mi savetujete da praktikujem?

Proteklih dana zaista su zabeležene visoke temperature, do kraja leta će ih biti napretek. Tačno je da zagrevanje testisa može da ugrozi plodnost, to se dešava i kod zdravih muškaraca, ali ja sam sigurna da vi, s obzirom na problem koji imate, o tome vodite računa i ne boravite napolju u najtoplijem delu dana. Trebalo bi da izbegavate i tople kupke, rashlađujte postepeno vodu u kadi ili pod tušem ako ste odmalena navikli da bude propisno zagrejana, nemojte da nosite ni usko donje rublje i pantalone. Široki šortsevi i bokserice su za ovo vreme idealno rešenje. Sprovodite ove mere što duže možete, potrebno je tri meseca za formiranje i sazrevanje nove sperme. Isplatiće se! Ujedno,treba da pazite na ishranu kako biste poboljšali plodnost. Sigurno vam je doktor preporučio da je sada bazirate na što više voća i povrća, dodala bih da su izuzetno korisne mahunarke, integralne žitarice, kao i riba i živinsko meso jer sadrže belančevine s manje masti. Naravno, antioksidansi najbolje štite spermu od delovanja štetnih materija, sprečavaju da se smanji broj i umanji kvalitet spermatozoida. To su, pre svega, vitamini B12, C i E, koenzim Q10, minerali magnezijum, cink i selen.

Muškarci koji imaju problem kao i vi, a prati ga hronični nedostatak vitamina B12, uz pravilnu ishranu mogu da ga nadoknade i putem injekcija. Nadoknada vitamina C ide lakše - sveže voće i povrće s pijace (proverite da nisu tretirani pesticidima!) može da omogući oplodnju već dva meseca posle svakodnevnog konzumiranja mladog luka, zelene salate, kajsija, breskve, dinje, lubenice... Kako tkivo prostate treba da bude bogato magnezijumom i cinkom, najbolje je da uzimate suplemente. Potrebno je 350 mg dnevno magnezijuma (pšenične klice, banane, kakao) i 220 mg cinka. Naučnici su dokazali da se posle tri do četiri meseca upotrebe ove ishrane kvalitet sperme - broj spermatozoida i njihova pokretljivost - povećavaju.

3. Mnogi vam se obraćaju s molbom da ih posavetujete kako da izgube koji kilogram, ja imam sasvim suprotan problem: nikako da povećam telesnu težinu. Kako da rešim ovaj problem?

Kako biste pravilno isplanirali obroke i uneli dodatne kalorije iz namirnica koje se nalaze u vašem jelovniku, trebalo bi da se obratite dijetologu jer je svaka osoba jedinstvena. Ne može da se odredi supstituciona dijeta napamet, mora da bude striktno isplanirana prema vašim potrebama, ali i prema ukusu. Nije sve dobro za svakoga; godine, aktivnosti, zdravstveno stanje, biohemijske analize krvi i urina odrediće koje namirnice su najbolje za vas. Jasno je da ako želite da povećate telesnu težinu, treba da unesete više kalorija, ali ovaj postupak mora da se vrši pod kontrolom jer mogu da nastanu negativne posledice u vidu povećanja masnoća u krvi. Onima koji hoće samo malo da se poprave, savetujem da biraju hranu tako što ukupni dnevni unos masti neće da prelazi 30 odsto. Uz ovakav način ishrane nerazdvojne su fizičke aktivnosti.

Da biste postigli optimalnu težinu i sačuvali zdravlje u dobrom stanju, mnogima može da pomogne mleko. Trošite ga svaki dan i vežbajte, vaša telesna masa biće pomoću mleka povećana na račun mišića, a ne sala oko struka ili na drugim uobičajenim mestima. Ako, inače, imate slab apetiti i mleko, kao i druge namirnice, vam ne klize lako niz grlo - pokušajte da podelite obroke tako što ćete jesti šest puta dnevno. Pored doručka, ručka i večere, uzmite i tri užine, sve možete da raspodelite do večernjih sati i odlaska na spavanje. Umesto užine možete da popijete i sok, koji ćete vi da iscedite, a ako umesto vode uzmete sok 30 minuta pre jela, poboljšaćete apetit. Ako zbog obaveza ne možete da ručate oko 14 sati, nemojte da izostavite sendvič, pojedite šaku lešnika ili suvih grožđica - darovaće vas energijom. Za večeru su odličan izbor sardine, zelenu salatu možete da obogatite barenim pasuljem, graškom, sočivom, kukuruzom, a možete da stavite i kockice sira. Nije mnogo, a lepo je za oko - i to vam može probuditi apetit.

4. Kao i drugim osobama u starijoj životnoj dobi, počele su da me muče tegobe iako smatram da dobro vodim računa kad su ishrana i svakodnevne aktivnosti u pitanju. Fizički sam aktivna, ali bez obzira na to, lekar je posle testa ustanovio da gubim koštanu masu. Kako ishranom mogu da predupredim lomove, strah me je i da pomislim na zimu. Ustanovljena vam je osteoporoza, čest pratilac žena u poznijim godinama, bolest koju ne zovu bez razloga tihi kradljivac kostiju. Karlica, kukovi i kičmeni stub su manje čvrsti, pa su moguće i spontane frakture; zima i led na ulicama ne predstavljaju jedinu opasnost. Najčešći razlog što žena ima krte i lomljive kosti je, pored hormonske slike koja se menja s ulaskom u menopauzu, nepravilna ishrana. Gubitak kalcijuma i nedostatak vitamina D glavni su krivci. Vama je potrebno od 1.200 do 1.500 mg kalcijuma dnevno, ali se ovaj mineral, čak i ako ga obezbeđujete putem hrane u ovoj količini, često pravilno ne iskorišćava - ne može da obavlja svoj posao i štiti vaše kosti bez vitamina D. Značajan je i odnos kalcijuma i fosfora u vašem organizmu.

Znamo da vitamin D reguliše kalcifikaciju, ali mnogi ne znaju da to čini vršeći hidrolizu fosforne kiseline, koja s kalcijumom daje čvrstinu kostima i zubima. Idealan odnos kalcijuma i fosfora je 2:1, ali danas je u tzv. modernoj ishrani ovog minerala daleko više nego što nam je potreban. Namirnice su prepune aditiva, posebno suve i konzervirane, neumereno se upotrebljavaju u industriji mesa, pa njihovim konzumiranjem ometate ovaj značajan proces. Grešite i ako izbegavate belančevine, pre svega biljnog porekla - aminokiseline pomažu apsorpciju kalcijuma.

Moja preporuka je da jedete mleko (možete podmiriti 70 odsto ukupnih dnevnih potreba u kalcijumu!), još bogatiji su kiselomlečni proizvodi. Vitamin D ćete tokom leta obezbediti sunčanjem, ali potrebno je i da redovno u jelovniku imate ribu (sardine su neprevaziđene jer se jedu s kostima). Pomoći će vam i zeleno lisnato povrće, sada na pijaci možete da nabavite kvalitetnu zelenu salatu, spanać, peršun, uskoro stižu i kelj, prokelj... Ne zaboravite obrok da začinite korijanderom, metvicom, biberom, dobro će vam činiti i jezgrasto voće. Tokom cele godine možete naći orah, badem, lešnik. Izbegavajte kafu, alkohol, gazirana pića i upražnjavajte sport - idealno je vreme za plivanje, tokom jutra i večeri za brz hod ili vožnju bicikla.

