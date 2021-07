TREĆA DOZA: Preporuka je da počne da se prima od 1. avgusta, a evo ko je PRIORITET

Kurir je u više navrata već najavljivao da postoji mogućnost da ćemo morati da primimo i treću dozu vakcine protiv koronavirusa, a to će se sada i obistiniti. Premijerka Ana Brnabić juče je rekla da će krizni štab 1. avgusta dati preporuku građanima o trećoj dozi vakcine!

Premijerka je gostujući na TV Prva kazala da će Nacionalno telo za vakcinaciju do 23. jula dati svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, nakon čega će krizni štab dati preporuku građanima.

- Nacionalno telo za vakcinaciju trenutno radi studije, i to na osnovu studija proizvođača, iskustava drugih zemalja, ali i iskustva stečenog u našoj zemlji - rekla je i dodala da je u ovom trenutku vakcinisano 48,6 odsto punoletnih građana te ocenjuje da imunizacija u našoj zemlji ide teško i polako: - Treba nam više i moramo više da radimo, pre svega sa omladinom. Plašim se sledećeg talasa!

Brnabićeva je ukazala na to da je velika razlika između sredina u kojima je veći broj vakcinisanih naspram onih gde odziv nije na nivou, jer u prvima zdravstveni sistemi nisu pod pritiskom.

foto: Printscreen RTS

Dr Mirsad Đelek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, rekao je za Kurir da trenutno imamo veći prioritet od treće doze, a to je da nađemo nove modele motivacije mladih da se vakcinišu.

- Svega je 17,3 odsto mladih od 18 do 30 godina vakcinisano. To je prioritet broj jedan jer sa ovako niskom imunizacijom mladih, koji su najveći prenosioci virusa, ne možemo mirno da čekamo jesen - naglašava Đerlek i dodaje: - Svakodnevno razgovaramo o trećoj dozi, i to na najvišem nivou. Jedan sastanak je bio u petak. Pratićemo zbivanja u svetu, a mogu da kažem da su SZO i EMA preporučile da trenutno ne žurimo sa trećom dozom dok se ne završe velike studije.

Prema njegovim rečima, u Srbiji se radi studija o efikasnosti vakcina, koja još nije završena, radi se na velikom uzorku i po njenom završetku znaće se sve te će i građani biti obavešteni.

- Nacionalni stručni komitet za imunizaciju i Vlada Srbije razgovaraju o kombinaciji vakcina različitih proizvođača, ali daleko smo od konačne odluke jer ipak struka treba da donese konačnu odluku posle naučno priznatih studija, kako naših tako i svetskih.

Još se ne zna ko će biti prioritet za treću dozu, ali ako je sudeći po iskustvima iz sveta, to će biti osobe kod kojih dve doze nisu stvorile dovoljan nivo antitela, one koje su imale transplantaciju nekog organa ili pate od medicinskog stanja koje izaziva pad imuniteta.

foto: Tanjug/Dimitrije Nikolić Dr Žarko Ranković Spas je u obaveznoj vakcinaciji - Ko će primiti treću dozu i kada, zavisi od rezultata studija koje se rade. Osnovni problem je što nije vakcinisano dovoljno mladih ljudi i to ne doprinosi stvaranju kolektivnog imuniteta. Niko ne može da garantuje da virus neće mutirati i iznenaditi nas nekim novim sojem. Odgovor je u vakcinaciji, a jedini izlaz je u obaveznoj vakcinaciji - kaže za Kurir infektolog dr Žarko Ranković i član kriznog štaba u Nišu.

Izrael Odmah za one sa slabim imunitetom Izrael je juče saopštio da će početi da nudi punoletnim osobama sa slabim imunosistemom dodatnu dozu vakcine protiv koronavirusa koju su razvile kompanije "Fajzer" i "Bajontek". Izraelski ministar zdravlja Nican Horovic rekao je da odmah stupa na snagu odluka da odrasle osobe čiji je imunosistem ugrožen i koje su dobile dve doze "Fajzerove" vakcine mogu da dobiju dodatnu dozu vakcine, a da se čeka odluka o široj distribuciji, preneo je Rojters.

ČINJENICE/ Treća doza vakcina SINOFARM - Iako se kineska kompanija "Sinofarm" nije još oglasila o trećoj dozi njene vakcine, Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su u svetskom vrhu po imunizaciji, ranije su saopštili da će osobama koje su dobile "Sinofarmovu" vakcinu početi da nude dodatnu dozu šest meseci nakon druge. FAJZER - Kompanija "Fajzer" će od američkih vlasti tražiti odobrenje za davanje treće doze 12 meseci nakon druge doze, navodeći da će tako vakcinacija protiv koronavirusa biti efikasnija i da se nakon treće doze broj antitela poveća za pet do deset puta. ASTRA ZENEKA - Istraživači sa Oksforda saopštili su u junu da treća doza "Astra Zenekina" vakcine stvara nivo antitela veći od onoga koji je primećen mesec dana nakon dobijanja druge doze, ali kompletni rezultati istraživanja još nisu objavljeni. SPUTNJIK - Kada je u pitanju ruska vakcina "sputnjik V", za sada nema najava da li će i za ovo cepivo biti potrebna treća doza.

foto: Luis Leamus / Alamy / Alamy / Profimedia Grčka Restrikcije samo za nevakcinisane Grčki ministar za razvoj i investicije Adonis Georgijadis u intervjuu za televiziju Skaj rekao je da će se sve buduće mere za sprečavanje širenja korone primenjivati samo na osobe koje nisu vakcinisane. On je dodao da je zbog brzog širenja delta soja broj novozaraženih povećan dnevno sa 500 na gotovo 3.000. - U takvoj situaciji mogla bi biti doneta odluka da se samo vakcinisanim građanima i onima koji su se izlečili od kovida dozvoli da odlaze na mesta za zabavu - istakao je ministar.

I to se dešava Zaražena sa dva soja korone Žena iz Belgije, stara 90 godina, koja je preminula nakon što se zarazila koronavirusom, imala je i alfa i beta varijantu virusa, saopštili su istraživači. Gardijan prenosi da žena nije bila vakcinisana, a primljena je u bolnicu u martu, kad je utvrđeno da je pozitivna na koronavirus. U početku joj je nivo kiseonika u krvi bio dobar, ali joj se stanje brzo pogoršalo i umrla je nakon pet dana.

(Kurir.rs/ Aleksandra Kocić)