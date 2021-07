STRAVIČAN BROJ PEDOFILA U SRBIJI! U 2020 godini registrovano PREKO 300 LICA, Vladimir Vujić iz SBPOK upozorio sve roditelje na OVO

Nasilje, zlostavljanje i uznemiravanje sve je zastupljenije na internetu, pa je vrlo bitno da znamo kako decu da zaštitimo i "na mreži".

Zbog toga je važna edukacija dece, kontrola roditelja, ali moramo znati i kome bi trebalo da se obratimo ukoliko dete trpi zlostavljanje na internetu.

- Internet je postao jedna velika baza podataka, sve možete tu da saznate o žrtvi. Tako je i pedofilima, najbolji način da dođu do žrtve je putem interneta i društvenih mreža - rekao je Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala SBPOK, pa potom istakao koliko je važno da roditelji povedu računa o tome koliko decu izlažu na društvenim mrežama.

- Danas ljudi sve češće ostavljaju svoje podatke i podatke o deci ne razmišljajući da li to može da ugrozi bezbednost deteta. Mnogo je loša praksa što roditelji kače slike dece sa mora, taj materijal se lako prodaje posle na dark web-u. Mislim da je prva linija odbrane roditelj, on mora da bude edukovan i da zna koje podatke ostavlja na društenim mrežama i kako da zaštiti svoje naloge i da nakon toga naravno uz saglasnost deteta vrši kontrolu kako dete koristi društvene mreže. Cilj svakog pedofila je ne samo da kontaktira žrtvu, već nakon toga da i ostvari kontakt sa njim. Deca ne smeju da veruju svemu što se javlja na društenim mrežama, ne mora da znači da ako im se neko obratio da je to njihov vršnjak. Uvek moraju da proveravaju i pitaju roditelje kao i da ih obaveštavaju kad stigne neki čudan zahtev, jer deci je roditelj najveći prijatelj. Ogroman je broj pedofila na društvenim mrežama, to je jako tamna brojka imamo preko 70 prijava ove godine. Jednom pedofil, uvek pedofil i za njih nema popravke. Do kraja prošle godine je bilo upisano preko 300 lica u registar - rekao je Vladimir Vujić

Kurir.rs/M.L.

