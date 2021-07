NISU SAMO NAGE FOTOGRAFIJE DECE NA METI PREDATORA! Manijaci skrinšotuju slike mališana u neobičnim kostimima i PRODAJU pedofilima

Na koji način slike naše dece sa kupališta mogu biti zloupotrebljene i kako da zaštitimo naše najmlađe u virtuelnom svetu govorila je u "Redakciji" Katarina Jonev, analiticarka za sajber terorizam i jednu od retkih osoba koji se bave edukacijom dece na Internetu na ovim prostorima.

- Ukoliko roditelji reše da objavljuju slike na društvenim mrežama ne postoji nijedan zakon koji im to može zabraniti, ali to nosi i određene odgovornosti, jer objavljivanjem nagog deteta na društvene mreže koje prati ogroman broj ljudi, a roditelji ne shvataju da se možda među njima krije pedofil - navodi.

foto: Kurir televizija

Ono što je još gore i što bi trebalo da bude pravi alarm za sve jeste da među prijateljima često vrebaju i oni koji slike dece prodaju pedofilima za mizaran novac.

- Imamo čak i osobe koje skrinšotuju fotografije, koje kasnije prodaju pedofilima ili završavaju na pedofilskom crnom tržištu, a cena je mizerna, od 10 do 20 centi - kaže Katarina.

- Ne samo nepromišljenost i brzopletost, tu je i želja roditelja da svoje dete pokažu svetu, ali i skupljaju lajkove kako bi možda dobili neko sponzorstvo od određenih kompanija. Ali moraju da znaju i vreme i mesto, a društvene mreže nisu za to. Ne samo što ugrožavate detetovu privatnost i intimu, već ga izlažete potencijalnim opasnostima - kaže Katarina Jonev.

Ona je navela da nisu samo nage fotografije dece meta predatora.

foto: Kurir televizija

- Ne zaboravite da sutu i slike devojčica obučenih u princeze ili dečaka u malo čudnijim kostimima i te otografije su uvek na ceni. I apel je roditeljima da dobro razmisle kada objavljuju slike svoje dece na društvenim mrežama.

Analitičarka za sajber terorizam je navela da je veliki mit uverenje da smo bezbedni na društvenim mrežama.

- Ne postoji ni privatnost i bezbednost na društvenim mrežama. Koliko god se trudili, apsolutna bezbednost ne postoji, čak iako mislimo da svoje pratioce dobro poznajemo, to je veliko pitanje. Ko hoće da učini nešto loše, on će to i uraditi - navela je analitičarka.

- Roditelji su nama i dalje ključni igrači. Mora da se napravi krug kako bi se obezbedila adekvatna edukacija mladima. Pre svega treba da budu uključeni roditelji i prosveta, mediji i i edukatori - kaže Katarina i dodaje da je najvažnije naći dobar način da se deca animiraju, a da to nisu društvene mreže i mobilni telefoni.

