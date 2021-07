PROFESOR KOČOVIĆ IZNEO ŠOK PROGNOZU ZA DELTA SOJ: Juče smo bili u 24. danu četvrtog talasa! Ono što nas čeka 9. OKTOBRA NIJE DOBRO

Delta varijanta koronavirusa, koja je registrovana i u Srbiji, jedna je od najzaraznijih respiratornih bolesti koju su naučnici dosad videli, ocenila je direktorka američkog Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti dr Rošel Valenski i upozorila da je porast stope zaražavanja ovim sojem naročito izražen u sredinama sa niskom stopom vakcinacije.

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović izneo je za Kurir televiziju svoju prognozu kad je novi soj korone u pitanju.

- Uopšte se ne brinemo o koroni, vreme je godišnjih i ljudi su se opustili. U Španiji je recimo dramatičan broj zaraženih. Britanci su razvili jednu aplikaciju preko koje mogu da se vide kontakti zaraženih osoba i tako se pošalju u izolaciju. Slična je situacija i u Japanu. U Beču čak imamo i dnevne testove, što mu dođe kao jedan vid kratkoročne karte. Po brojkama koje mi matematički vodimo, mi smo juče bili u 24 danu četvrtog talasa. Samo što je on još uvek nisko pa ga ne vidimo, ali povećaće se i promeniti do 9. oktobra. Drugu procenu koju smo dobili jeste da će biti manje snažan od predhodnog talasa. Imamo odlaske na more, nevakcinisanje, grupna dešavanja i to dovodi do novog talasa. Mi sad moramo da se razdvojimo kako bismo smanjili nivo zaraze - rekao je profesor Kočović.

