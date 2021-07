PREMIJERKA BRNABIĆ: Srbija će se 2023. godine vratiti na mapu banjskog turizma

Srbija je nepravedno odsutna sa svih evropskih lista za banjski turizam, kazala je danas premijerka Ana Brnabić dodajući da će se to promeniti do 2023. godine.

Brnabić je u Ovčar Banji, na pitanje novinara da li ćemo dozvoliti da termalne vode, po kojima smo među najbogatijim zemljama, samo tako odu, kazala da smo ranije bili čuveni po banjskom turizmu i da su našu zemlju posećivali ljudi iz Evrope.

"Posebno od devedesetih, prvo zbog svih sukoba nije bilo moguće investirati u banje, posle 2000-tih niko nije bio zainteresovan da to popravi ili privatizuje, nije bilo želje i samo smo padali i banje su padale u zaborav", kazala je premijerka.

Ističe da se sada sve to menja i da to vide građani, investitori i domaći i strani i da se banjski turizam polako razvija.

Navodi da se sve više vaučera daje svake godine, a da se uglavnom iskoriste u našim banjama.

"Vraćamo se našem banjskom turizmu, to će nas do 2023. godine ponovo vratiti na mapu banjskog turizma, a kako budemo dizali jednu po jednu banju, to će sve više biti prihoda za državu, ali i za lokalne samouprave i građane", kazala je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)