IDEM U BEOGRAD DA VRATIM ĆERKU I SINA: Oglasila se majka iz Niša kojoj preti krivična zbog bekstva dece SAMA IH GAJIM CELOG ŽIVOTA

S.Đ. (28), majka devojčice (9) i dečaka (5) za kojima je niška policija tragala od 2. avgusta kad je prijavljen njihov nestanak, a koja su sinoć pronađena u Beogradu, tvrdi da nisu tačni navodi da su deca zanemarivana i da su zato otišli od kuće.

Tokom razgovora za medije je naglasila da upravo polazi u Beograd kako bi preuzela mališane te da neće dozvoliti da joj budu oduzeti.

- Sve je to izmišljeno da bi mi deca bila oduzeta! Ništa od toga što se piše nije istina. Vi ste sa mnom razgovarali, videli ste moje ponašanje, ja nisam takva osoba kakvom me opisuju. Neću dozvoliti da mi oduzmu decu. U Srbobranu imam kuću potpuno opremljenu, primam socijalnu pomoć od 32.000, što je za mene i moje troje dece sasvim dovoljno. Idem da svoju decu vratim, ako ne mogu drugačije, to ću učiniti preko suda. Upravo sam krenula u Beograd, čim uzmem decu, otići ću u Centar za socijalni rad i zatražiti da mi urade testiranje na narkotike. Neka se vidi da li uzimam drogu, kako me sumnjiče. To nije tačno, meni narkotici ne trebaju, ja sam dobra majka - ponavlja S.Đ.

Nije umela da objasni zbog čega su deca otišla u Beograd bez njenog znanja, ali ističe da ih nije zanemarivala niti ih je terala da prose.

- U Beogradu smo živeli osam i po godina, tamo imam prijatelje, baš smo bliski, deca ih dobro poznaju. Da sam znala da su kod njih, ne bih ni obaveštavala policiju, pozvala bih ih i sve bi bilo u redu. Oni nisu imali moj broj telefona da mi jave da su mi sin i ćerka kod njih - pravda se majka.

Kaže da joj teško pada što je svi osuđuju kao lošu majku.

- Nisam ja nikoga ubila, dok su me ispitivali u policiji, osećala sam se kao da sam nešto strašno uradila, a tako se i piše po medijima. Molim vas, ispravite to, pišite da sam dobra majka. Sama ih gajim celog života. Trudim se da im pružim sve što im treba - navodi mlada žena.

S.Đ. je prethodno rekla da je pre mesec dana došla iz Beograda u niško selo Gornji Matejevac i to sa troje dece.

- Udala sam se za jednog čoveka, ali nam nije išlo pa smo se rastali. Nakon toga sam boravila u Nišu u centru grada pa sam srela jednog dečka i počela sa njim da živim. Deca su imala običaj da idu po gradu da šetaju i igraju se. Tog dana kada su nestali, sinčić i ćerkica su od ranog jutra tražili da ih pustim da idu u park Čair da se igraju. Dozvolila sam im i dala im 700 dinara da se provedu. Kako se nisu vraćali kući, otišla sam da ih tražim. Celog dana sam obilazila mesta gde sam znala da vole da idu, ali ih nisam našla, pa sam njihov nestanak prijavila policiji - rekla je juče majka mališana.

Preminula joj šestomesečna ćerka

Kazala je da joj je nedavno umrla i šestomesečna ćerkica, ali nije umela da objasni zbog čega je dete preminulo.

Devetogodišnja devojčica iz Srbobrana i njen petogodišnji brat, podsetimo, autobusom su otišli u Beograd i sklonili se kod majčinih prijatelja jer nisu želeli da više budu sa njom.

- Nakon što su mediji objavili fotografiju nestale dece, jedan čovek je u komentaru ispod teksta naveo da je 2. avgusta putovao sa njima autobusom koji je saobraćao na relaciji Niš – Subotica. Policija ga je kontaktirala, a on je potvrdio navode u komentaru i kazao da su deca sišla iz autobusa u Beogradu. Inspektori niške Kriminalističke policije ponovo su razgovarali sa majkom nestale dece kako bi saznali kod koga bi mališani mogli da borave u ovom gradu. Ona im je kazala da tamo ima rođake i dala im njihov kontakt. U saradnji sa beogradskim kolegama, niška policija je pronašla čoveka kod koga su deca otišla, a on im je potvrdio da se nalaze kod njega. U slučaj se uključio i beogradski Centar za socijalni rad koji je preuzeo dalju brigu o deci - navode izvori upoznati sa slučajem.

Deca su potom prema nezvaničnim saznanjima navela da su pobegla od majke jer ih je navodno terala da prosjače.

Niška policija je saopštila da će po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva protiv majke dece podneti krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinila krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica.

- Sumnjiči se da je zanemarivala potrebe svoje dvoje dece i da nije vodila računa o njima. Deca su se iz kuće udaljila u jutarnjim časovima, a ona je njihov nestanak prijavila tek u večernjim - navela je policija.

