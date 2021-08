HAOS U DVORIŠTU KUĆE GDE SU ŽIVELA DECA NESTALA U NIŠU: Svuda krš i lom, otac iz Srbobrana stigao besan FOTO

Devojčica (9) i njen brat (5), čiji je nestanak prijavljen pre dva dana, živeli su u izuzetno neuslovnim okolnostima u niškoj ulici Ćirila i Metodija u centru grada.

Njih dvoje su seli u ponedeljak u autobus za Beograd i otišli kod rođaka, a to majci S. Đ. (28) nisu prijavili. Ona je posle toga obavestila policiju o nestanku koja ih je pronašla kod rođaka u Beogradu, nakon jednog komenatara ispod teksta.

foto: M.S.

Komšije su za Kurir ispričale da je od dvojice muškaraca "koji upravo izlaze iz kuće jedan od njih otac dok mu je drugi brat". Iako u prvom trenutku nije želeo da razgovara s novinarima, meštanin Srbobrana je ipak prokomentarisao nestanak dece.

foto: M.S.

- Ne znam da li ih je terala da prosjače, ali znam da posle toliko borbe za tu decu, ispaštam kao da sam za nešto kriv. Nije ona pobegla od mene, nego je otišla. Radio sam sve i svašta da bi imali i hranu i uslove za život, držao sam ih ko malo vode na dlanu, ali zašto me je napustila, to ne znam. Dva dana, ma i više sam u putu, tražim decu, jedva stojim na nogama. Deca su sada valjda dobro, ne znam, kod ujaka su tamo - rekao je otac dece, odmahnuo rukom i otišao po svemu sudeći za Beograd.

On je u trenutku razgovora bio ljut, tako da nije hteo da objasni da li je biološki otac dece ili ih je prihvatio kao svoje, mada su nam komšije rekle da je to mladić koga znaju kao oca mališana.

foto: M.S.

A u dvorištu kuće kod Filozofskog fakulteta svuda nered i smeće. Kapija je po dolasku novinara bila otvorena pa se golim okom mogla videti srča od polomljenih pivskih flaša, prozorskih stakala, prevrnute stolice, sanke, prljava ćebad, razbacani limovi, zarđale limenke od piva, jednom rečju - rusvaj.

Protiv majke će biti pokrenuta krivična prijava zbog sumnje da je zlostavljala i zanemarivala decu, iako ona tvrdi da ih je dobro čuvala s obzirom na uslove u kojima živi.

foto: M.S.

Inače, ona je rodom iz Srbobrana, a onda je živela osam godina u Beogradu. Smatra da joj se namešta da joj se deca oduzmu.

- Neću da dozvolim da mi se deca oduzmu. Primam socijalnu pomoć 32.000 dinarta i od toga možemo da živimo nas troje. Tog dana su mi tražili 700 dinara da idu u park Čair. Kada se nisu vratili na vreme, prijavila sam policiji. Nikad ih nisam terala da prosjače - rekla je medijima.

foto: M.S.

Ona je pre nekoliko meseci došla u selo Gornji Matejevac da bi se preselila nakon toga u Ulicu Ćirila i Metodija kod Filozofskog fakulteta.

foto: M.S.

- Jeste se čula rasprava i svađa ponekada, ali deca mislimo da nisu zlostavljana. Šetali su se po gradu. Išli su tu po kraju, ali i po gradu. Ona sa decom je tu došla pre manje od mesec dana. Ma, nema ni toliko. To je bila kuća našeg dobrog komšije Baneta. On nije imao ženu i decu, radio je u Elektronskoj industriji nekada. U dvorištu ima dve manje kuće, on je živeo u jednoj. I sredio je lepo kućice, iako su stare, lepo ih je doterao. Taj plac s kućicama dele jedan rođak iz Novog Sada i još dvoje, ne znamo odakle su. Negde sredinom jula pojavila se ova žena s dvoje dece i tu su dolazili neki momci. Kada su videli da ih niko ne dira, bilo je tu i muzike i veselja. Molimo boga da se posle ovoga pojave naslednici i da zaključaju to da više niko ne ulazi - rekle su nam komšije.

Dečica su sada pod nadzorom, a pitanje je ko im je prodao autobuske karte i odakle im novac da se odvaže da sami odu u Beograd kod rođaka i zašto su to učinili.

(Kurir.rs/M.S.)