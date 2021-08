PSIHIJATAR JOVAN MARIĆ O SEKSUALNOM ODNOSU: Primarno je UŽIVANJE, evo šta treba da stoji u PRIRUČNIKU za seks

Nova droga GHB, koja "briše" pamćenje i može da se koristiti za silovanje, pojavila se u susednoj Hrvatskoj, a domaći stručnjaci kažu da je ima i kod nas.

Hrvatski mediji preneli su da je GHB, koji je u tečnom obliku i obično se stavlja u piće, veoma jeftin. On izaziva dobro raspoloženje, ali i seksualno uzbuđenje.

O ovoj temi danas govorio je u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji doktor, psihijatar Jovan Marić.

foto: Kurir televizija

- Droge za silovanje ne postoje i ja se baš pitam kako majke vaspitavaju svoje sinove da ne zna ništa o zadovoljenju žene. Da imati samo sopstveno zadovoljstvo to je nikakvo zadovoljstvo, jedino zadovoljstvo za muškarca treba da bude to da je doveo ženu do vrhunca. Treba da postoji nekakav priručnik koji bi objasnio da je u seksu glavno učiniti partnera da uživa, a ne sopstveni užitak, to je egoizam - kaže dr Marić, koji navodi da se treba učiti uzajamnosti.

Doktor navodi da je kod silovatelja seksualno zadovoljenje sekundarno, a ono što ih pokreće zapravo je bes prema ženi i težnja da se pokaže sila.

foto: Kurir televizija

- Ako ste proučavali silovanje, ja sam bio mentor i nekih disertacija koje su proučavale silovatelje i sve se slažu da je kod silovatelja primarna agresija, a tek onda zadovoljstvo. Drugim rečima ono što je morbidno kod silovatelja jeste da ima problem sa majkom ili bili kojom ženom koja ga je povredila. Osveta je primarna, a zatim seksualno zadovoljstvo. Silovatelj hoće da pokaže silu nad ženom. Toga sve više ima, dati neku drogu i videti da partnerka ne saučestvuje u odnosu je jadno. Jadni su muškarci koji vide da devojka ne uživa u odnosu sa njim. To je najveći poraz koji jedan muškarac može da doživi - kaže dr Marić.

foto: Kurir televizija

Ono što je naveo kao ključni faktor za izlečenj osoba koje su preživele određenu traumu, jeste pokretanje na razmišljanje o svim lepim stvarima koje u životu mogu da nas snađu.

- Kao psihijatar sam lečio desetak žena koje su bile silovane i uvek sam polazio od ideje da silovanje traje jedan određeni vremenski period i da se onda prekida i uvek sam pitao te žene da li je vredno ubiti se i mučiti zbog nekih pola sata ružnih u životu, pored svega onoga što je lepo. Neko je naleteo na nekoga ko ima probleme, povdedio ju je, ali to nije razlog da se sve lepo u životu zanemari. Tako je isto i sa osobama koje su preživele razna mučenja u logoru. Postoje užasni periodi u životu, ali oni nisu dovoljno vredni da zbog njih treba da zaboravimo na sve lepe stvari - naveo je čuveni skesolog.

