DR KON ZA KURIR: Više mi ljudi na ulici čestitaju i žele mi sve najbolje nego što me napadaju

Epidemiolog dr Predrag Kon, kome su nekoliko puta do sada pretili zbog zalaganja za vakcinaciju protiv koronavirusa u intervjuu za Kurir, upitan da li je uplašeni kad izađete na ulicu da će ga neka budala napadne, kaže da se oseća oseća bezbedno.

Poslednji događaj o kome je dr Kon obavestio preko Fejsbuka jeste to da mu je neko nepoznat pretećim tonom iz crnog, besnog auta dobacio da prekine da priča o vakcinama. Ipak, dr kon za Kurir ističe:

- To što mi je neko iz besnog auta dobacio "Dosta više o vakcinama" ne doživljavam kao pretnju. Suština je u tome da on veruje da je to preterana priča, da to ne treba da se radi, a potpuno je obrnuto. I kad to objavim, hoću da naglasim da je to pogrešno ubeđenje, a ne govorim to zbog neke svoje bezbednosti. Osećam se potpuno bezbednim, i u Beogradu i svugde. Imam mnogo više situacija da me pozdravljaju, da mi čestitaju i žele sve najbolje, dok su ove nemile ipak retkost.

