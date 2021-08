DOKTOR SMATRA DA PLAN IMUNIZACIJE ĐAKA NEĆE USPETI: Kako očekujete da se vakcinišu deca čiji ni roditelji nisu uradili isto?

Izjava doktora Kona da će vakcinisani đaci moči regularno da pohađaju nastavu, dok će nevakcinisani ići na onlajn, izazvala je polemike u javnosti. Mnogi se pitaju da li je to moguće i da li ovo znači diskriminaciju dece.

Doktor Milenko Šekler, imunolog i virusolog ne veruje da će ovaj predlog postati obavezan:

foto: Kurir Televizija

- U kom smislu mislite da će to morati da bude obavezno? Da će morati da se vakcinišu? Pa, ne moraju ni odrasli zašto bi morala deca, tako da ne verujem da će da to bude obaveza, to je više u smislu preporuke kao što se i do sada radilo. Priroda ove odluke je u startu osuđena na velike probleme, govorim to potpuno u svoje ime i moje razmišljanje ide u pravcu da, jeste da je mali odaziv vakcinacije dece, ali jednu stvar moramo da znamo, to su deca i mi imamo mali obuhvat odraslih i to je pogotovo i mi imamo mali obuhvat odraslih i pogotovo iz kategorija roditelja te dece, znači mi imamo slabiji obuhvat vakcinisanosti kod osoba do 30, do 40 godina to su upravo roditelji ove dece o kojoj govorimo i po meni, mi možemo da proklanujemo, možemo da preporučujemo i sve je to legitimno i stručno, ali kako vi očekujete da roditelj vakciniše svoje dete, ako se on nije vakcinisao, znam dosta bračnih parova od kojih je jedan vakcinisan, drugi nije, ja vamgarantujem da ukoliko jedan roditelj nije vakcinisan i imaju, ja vam garantujem da se ta deca neće vakcinisati, jer će taj jedan roditelj preglasati i navodno sprečiti i ta se deca neće vakcinisati - rekao je Šekler i dodao da se mora apelovati na roditelje da se vakcinišu, a na njihovu decu:

foto: Kurir Televizija

- Put do veće vakcinisanosti dece, jeste da bude veća vakcinisanost roditelja. To je meni, krajnje logično, možda ja grešim, drugi problem, ako se roditelji nisu vakcinisali, a imaju izbor vakcina, u Srbiji od tri vakcine, uskoro i četvrta, a decu stariju od 12 godina možete da vakcinišete samo sa jednom vakcinom, onda imate drugi problem. Prvo, roditelji nisu vakcinisani, bez obzira što imaju izbor vakcina, a onda imate problem što deca treba da se vakcinišu apsolutno i nemaju izbor vakcine. Bilo kakav ovakav pokušaj je "glavom kroz zid", i njome treba ići, ali tuđom, tako da idete svojom glavom bez pretpostavki i planova, teško da čete tu proći - rekao je on i dodao da roditelji krenu da vakcinišu decu, neće stići kolektivni imunitet do početka školske godine:

foto: Kurir Televizija

- logično, ako je danas 5. avgust i krenemo pretpostavku da im treba jedan danda se vakcinišu sa obe vakcine, ispada da ako danas i sutra krenu svi da se vakcinišu, neće stići da steknu imunitet za novu školsku godinu, jer za sticanje imuniteta je potrebno još dve nedelje, recimo, ako pričamo za Fajzera, od druge doze. Tako da, mi smo u stratu već zakasnili. Pričam to sa mstručne strane i ne kritikujem odluku stručnih tela, jer ja znam da je tu učestvovalo Ministarstvo prosvete i Batut i Krizni štabi Nacionalni komitet za vakcinaciju i sve je to stručno gledano u redu, ali ja samo pokušavam da budem glas nečije savesti ili nesavesti, sasvim je svejedno, samo pričam realno i praktično. Bojim se da će to teško da ide i da taj pokušaj da vakcinisani mogu da ide, nevakcinisani ne, mislim da će tu zaključak biti vrlo jednostavan. Imećete 99% dece za onlajn, a 1% za nastavu da će moći da pohađaju kao vakcinisani, a onda ne vidim smisao kako organizovati nastavu za tih par procenata. Ne vidim da će nešto bitno da se promeni, a ja sam vam izneo moje viđenje i razloga i uzroka zašto to ne može da se ne realizuje i zašto ne u tako kratkom periodu - rekao je doktor Milenko Šekler.

(Kurir.rs)

