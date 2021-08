NOVI NAGLI SKOK KORONA BROJKI: Danas 752 novozaražena, četiri pacijenta preminula

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 10.663 građana, a 752 je novozaraženo.

foto: Printscreen/covid19.rs

Preminula su četiri pacijenta, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 15 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirana su 6.128 građana, a 457 su bila pozitivna na kovid. Preminula su četiri pacijenta, a na respiratorima se nalazilo 12 obolelih.

Epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović rekao je da je letnji period pokazao da smo se svi opustili, da se građani pridržavaju nekih mera, ali ne svih.

"U tržnim centrima, na sportskim događajima i u ugostiteljskim objektima se to vidi, a na otvorenom, pored distance ostale mere nisu toliko važne", rekao je Tiodorović.

Dodao je da iako se mnogi ne slažu ipak po svemu sudeći u kovid bolnice najveći broj obolelih dolazi iz žarišta - Grčke, Hrvatske i zbog nepoštovanja mera i zato je potrebna rigoroznija kontrola.

Profesor informacionih tehnologija Petar Kočović rekao je danas da će 15. septembar biti prelomna tačka, da je Srbija trenutno u 39. danu trenda rasta broja novozaraženih i da smatra da će britanski model kontrole epidemije postati dominantan u svetu.

"U Srbiji se situacija pogoršava iz dana u dan, počevši od 2. jula i mi smo u 39. danu rasta. U ovoj fazi, taj rast će biti sve veći i veći do negde 15. septembra. Tada se očekuje zaravnavanje krive, ili pad. Biće blizu hiljadu, i to za 10 dana, plus minus dva dana, to već znamo na osnovu iskustva ne iz Srbije, već iz celog sveta. Oko hiljadu, možda pređe, možda bude ispod", rekao je on u Jutarnjem programu TV Prva.

